Bogusz szuka opcji transferu. Już zdecydował ws. odejścia

Mateusz Bogusz zimą prawdopodobnie będzie chciał poszukać sobie nowego klubu. Piłkarz zdecydował już, że nie będzie kontynuował kariery w barwach Cruz Azul, o czym poinformował Gerardo Gonzalez z serwisu "Vamos Azul".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz poszuka nowego klubu

Mateusz Bogusz zdecydował się na dość egzotyczną ścieżkę swojej kariery. Przede wszystkim ofensywny pomocnik szybko wyjechał z Polski i trafił do zespołu Leeds United, skąd wypożyczony był m.in. do zespołu z Ibizy. Ogólnie jednak prawdziwą szansę na wysokim poziomie otrzymał dopiero po transferze do zespołu Los Angeles FC, gdzie po czasie stał się prawdziwą gwiazdą.

Dobre występy w zespole z Miasta Aniołów spowodowały, że sporo zaczęło się mówić o Polaku w kontekście powrotu do Europy, ale ten – dość zaskakująco – zdecydował się przenieść do zespołu z ligi meksykańskiej, a konkretnie do Cruz Azul. Początki były dobre, ale z czasem było gorzej. Na tyle, że obecnie Bogusz zdecydował się opuścić klub, o czym informuje Gerardo Gonzalez z serwisu „Vamos Azul”.

Reprezentant Polski przede wszystkim nie jest zadowolony z czasu, który spędza na murawie. Decyzja w tej sprawie już zapadła, bowiem otoczenia pomocnika szuka mu już nowego klubu. 24-latek z Rudy Śląskiej w obecnej kampanii na koncie ma 16 spotkań i jednego gola oraz dwie asysty. Mówi się, że Cruz Azul oczekuje za Mateusza Bogusza przynajmniej dziewięć milionów euro. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 7,5 miliona.

