Rashford nie zostanie w Barcelonie? Kolejny klub celuje w Anglika

18:49, 26. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Marcus Rashford może nie zostać wykupiony przez FC Barcelonę. Jak się okazuje, chrapkę na wychowanka Manchesteru United ma także inny klub. Anglik znalazł się bowiem na celowniku AC Milanu - donosi "CaughtOffside".

Marcus Rashford
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

AC Milan obserwuje Marcusa Rashforda

Marcus Rashford w ubiegłorocznym letnim okienku transfer został wypożyczony do FC Barcelony. Duma Katalonii bardzo długo negocjowała warunki przyjścia Anglika, aż wreszcie udało im się znaleźć wspólny język z Manchesterem United. Wychowanek Czerwonych Diabłów świetnie spisuje się na hiszpańskich boiskach i nieprzypadkowo Blaugrana chce go wykupić. Ale pojawiają się pewne komplikacje.

Postać Marcusa Rashforda zaczyna wzbudzać coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Anglika przekazuje „CaughtOffside”. Otóż oddala się definitywna przeprowadzka skrzydłowego do FC Barcelony. Do walki o jego przyjście włączył się nowy klub. 68-krotny reprezentant Synów Albionu znalazł się również na radarze AC Milanu.

Zapowiada się zatem ekscytująca rywalizacja o transfer Marcusa Rashforda. W walce liczą się nie tylko AC Milan i FC Barcelona. Również Paris Saint-Germain bacznie przygląda się wychowankowi Manchesteru United. Czas pokaże, w którym zespole będziemy oglądać skrzydłowego w przyszłym sezonie.

Marcus Rashford w trwającej kampanii rozegrał 39 spotkań w koszulce FC Barcelony. Anglik zdołał zgromadzić na koncie aż 10 trafień, a także zaliczył 13 asyst.

