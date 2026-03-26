Marcus Rashford może nie zostać wykupiony przez FC Barcelonę. Jak się okazuje, chrapkę na wychowanka Manchesteru United ma także inny klub. Anglik znalazł się bowiem na celowniku AC Milanu - donosi "CaughtOffside".

AC Milan obserwuje Marcusa Rashforda

Marcus Rashford w ubiegłorocznym letnim okienku transfer został wypożyczony do FC Barcelony. Duma Katalonii bardzo długo negocjowała warunki przyjścia Anglika, aż wreszcie udało im się znaleźć wspólny język z Manchesterem United. Wychowanek Czerwonych Diabłów świetnie spisuje się na hiszpańskich boiskach i nieprzypadkowo Blaugrana chce go wykupić. Ale pojawiają się pewne komplikacje.

Postać Marcusa Rashforda zaczyna wzbudzać coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Anglika przekazuje „CaughtOffside”. Otóż oddala się definitywna przeprowadzka skrzydłowego do FC Barcelony. Do walki o jego przyjście włączył się nowy klub. 68-krotny reprezentant Synów Albionu znalazł się również na radarze AC Milanu.

Zapowiada się zatem ekscytująca rywalizacja o transfer Marcusa Rashforda. W walce liczą się nie tylko AC Milan i FC Barcelona. Również Paris Saint-Germain bacznie przygląda się wychowankowi Manchesteru United. Czas pokaże, w którym zespole będziemy oglądać skrzydłowego w przyszłym sezonie.

Marcus Rashford w trwającej kampanii rozegrał 39 spotkań w koszulce FC Barcelony. Anglik zdołał zgromadzić na koncie aż 10 trafień, a także zaliczył 13 asyst.