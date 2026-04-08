Liverpool spróbuje zakontraktować argentyńskiego stopera

Marcos Senesi łączony z Liverpoolem

Kontrakt Marcosa Senesiego z Bournemouth obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. 28-letni stoper zapowiedział już, iż nie przedłuży wygasającej umowy z aktualnym pracodawcą. Argentyński defensor chce bowiem spróbować nowego wyzwania i zmienić otoczenie. Fakt, że zawodnik będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu, wzbudza ogromne zainteresowanie wśród europejskich gigantów.

Dotychczas środkowy obrońca był najczęściej łączony z Barceloną, Atletico Madryt, Chelsea, Tottenhamem Hotspur, Borussią Dortmund czy Juventusem. Jak podaje brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, ochotę na ściągnięcie cenionego zawodnika ma również Liverpool.

Angielski klub rozgląda się za potencjalnym następcą Ibrahimy Konate, który nadal nie złożył podpisu pod nowym kontraktem. Senesi wydaje się idealnym kandydatem – sprawdził się na boiskach Premier League, a przed nim wciąż kilka lat gry na wysokim poziomie.

Argentyński zawodnik z powodzeniem występuje w barwach drużyny Wisienek od sierpnia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Dean Court za 15 milionów euro z Feyenoordu Rotterdam. Wcześniej reprezentował CA San Lorenzo de Almagro, gdzie rozpoczynał swoją karierę. Mierzący 184 centymetry defensor w obecnym sezonie rozegrał 32 spotkania i zanotował 4 asysty. Portal „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na około 22 miliony euro.