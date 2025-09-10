Nie Kane i Alvarez. Barcelona skupiła się na dwóch innych napastnikach

Barcelona rozgląda się za następcą Roberta Lewandowskiego. Według portalu Fichajes, na liście życzeń katalońskiego klubu znaleźli się dwaj napastnicy.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona szuka następcy Lewandowskiego

Kontrakt Roberta Lewandowskiego wygasa po tym sezonie i na razie nie wiadomo czy zostanie on przedłużony. Barcelona musi więc zabezpieczyć przyszłość. Choć w ostatnich miesiącach z klubem łączeni byli m.in. Harry Kane i Julian Alvarez to działacze szukają również młodszych i tańszych zawodników z dużym potencjałem.

Na radarze Dumy Katalonii znaleźli się Karim Konate oraz Paris Brunner. Pierwszy z nich ma 21 lat i występuje w RB Salzburg. Napastnik z Wybrzeża Kości Słoniowej dobrze prezentował się w europejskich pucharach, jednak jego rozwój zatrzymał się po zerwaniu więzadeł krzyżowych.

Blaugrana śledzi jak przebiega leczenie i będzie obserwować czy piłkarz wróci do pełnej dyspozycji. Dopiero wtedy zapadnie decyzja o ewentualnym transferze.

Brunner to z kolei zawodnik AS Monaco. Wcześniej 19-latek grał w drużynach młodzieżowych Borussii Dortmund. Natomiast poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w belgijskim Cercle Brugge, a obecnie walczy o miejsce w składzie w klubie z Księstwa.

Wyróżnia się siłą fizyczną i wszechstronnością. Może grac nie tylko jako snajper, ale także skrzydłowy. Przed Niemcem jednak jeszcze długa droga, żeby udowodnić swoją wartość. Dla Barcelony byłaby to opcja na przyszłość.

Barcelona szuka napastnika, który mógłby się rozwinąć i w przyszłości stać się liderem ofensywy. Na razie Hansi Flick na pozycji „dziewiątki” sprawdza Ferrana Torresa. Hiszpan w razie potrzeby mógłby przejąć rolę podstawowego snajpera.

Zobacz także: „Gdybym miał sprowadzić kogoś z Barcelony do Realu, byłby to Pedri”