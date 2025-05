Marcin Bułka na celowniku ligowego giganta. Gra tam inny Polak

Marcin Bułka znalazł się na celowniku AS Monaco. Reprezentant Polski może dołączyć do Radosława Majeckiego, który także jest bramkarzem tego klubu, o czym donosi Santi Aouna z "Footmercato.net".

Marcin Bułka na liście życzeń AS Monaco

Marcin Bułka to bez cienia wątpliwości przyszłość bramki reprezentacji Polski. 25-letni golkiper na koncie ma spore doświadczenie i od poprzedniego sezonu zbiera znakomite recenzje broniąc dostępu do bramki zespołu OGC Nice. Polak w tym czasie wielokrotnie ratował skórę swoim kolegom, a jego dobra postawa została dostrzeżona w Europie. Ostatnio informowaliśmy, że zainteresowany Polakiem jest zespól Galatasaray, a teraz Bułka znalazł się na celowniku kolejnego dużego klubu.

Według informacji przekazanych przez Santiego Aounę z „Footmercato.net”, Marcin Bułka znalazł się na liście życzeń AS Monaco. Bramkarz reprezentacji Polski mógłby dołączyć więc do ligowego giganta i pozostać we Francji. Jednocześnie w klubie spotkałby się z innym rodakiem, a więc Radosławem Majeckim, który przez część sezonu był podstawowym graczem drużyny z Księstwa. Dziennikarz dodał także, że Polaka obserwują także kluby z Premier League.

Marcin Bułka w tym sezonie rozegrał łącznie 40 spotkań, w których osiem razy zachował czyste konto. 25-latek w czasie swojej kariery związany był z wieloma topowymi klubami. Na koncie ma bowiem występy w PSG oraz w młodzieżowych zespołach Chelsea. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia go na 20 milionów euro.

