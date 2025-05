Barcelona chce wielkiej wymiany. Gwiazdor za Alexandra Isaka

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce wymienić Lopeza na Isaka

Barcelona w tym sezonie zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Duma Katalonii pod wodzą Hansiego Flicka w jego debiutanckim sezonie zdobyła mistrzostwo Hiszpanii i Superpuchar oraz Puchar Króla. To spore sukcesy, ale na koncie zespołu brakuje jeszcze tego być może najważniejszego, a więc zwycięstwa w Lidze Mistrzów. O to walczyć będzie Blaugrana w kolejnym sezonie, ale do tego konieczne są wzmocnienia.

Od dłuższego już czasu mówi się, że Barcelona przede wszystkim musi wzmocnić się na pozycji napastnika lub ogólnie w ofensywie. Z tego też powodu Deco ma zamiar wysłać bardzo konkretną ofertę za najlepszego napastnika Premier League. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Barcelona zaoferuje Fermina Lopeza oraz sporą sumę pieniędzy po to, aby móc pozyskać Alexandra Isaka.

Fermin Lopez w tym sezonie rozegrał w sumie dla Dumy Katalonii 45 spotkań, w których zdobył osiem goli oraz zanotował 9 asyst. 22-letni ofensywny pomocnik z Hiszpanii wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 50 milionów euro. Wydaje się więc, że Barcelona musiałby dołożyć kolejne 50 milionów, aby móc negocjować z Newcastle transfer Isaka, który wyceniany jest przez klub z Anglii na przynajmniej 100 milionów euro.

