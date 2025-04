Man United wytypował następcę Fernandesa. Na radarze pomocnik z Premier League

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Mikkel Damsgaard na celowniku Manchesteru United

Manchester United przygotowuje się na ewentualne rozstanie z Bruno Fernandesem, który jest obserwowany przez Real Madryt. Hiszpański gigant może zaoferować 90 milionów euro za Portugalczyka. W związku z tym Czerwone Diabły rozpoczynają poszukiwania ofensywnego pomocnika, który miałby zastąpić 30-letniego Fernandesa.

Według informacji podanych przez “Daily Mirror”, 20-krotni mistrzowie Anglii monitorują sytuację Mikkela Damsgaarda. Reprezentant Danii dobrze spisuje się w barwach Brentford, dla którego w tym sezonie zanotował 10 asyst w Premier League. 24-latek ma na swoim koncie także dwa trafienia. Jego świetne występy nie pozostały niezauważone, a teraz znalazł się w kręgu zainteresowań Rubena Amorima.

Damsgaard regularnie występuje na pozycji ofensywnego pomocnika, ale może także grać na lewym skrzydle. Duńczyk do Brentford dołączył w 2022 roku z Sampdorii za 15 mln euro. We Włoszech nie błyszczał, ale po transferze do Anglii widać jego rozwój. W styczniu zawodnik przedłużył kontrakt na Community Stadium do końca czerwca 2030 roku. Obecnie serwis Transfermarkt wycenia wychowanka FC Nordsjaelland na 25 mln euro.