Manchester United poważnie rozważa pozyskanie Joao Gomesa z Wolverhampton Wanderers. Za Brazylijczyka będzie sporo zapłacić, ponieważ jest wyceniany na 50 milionów euro - przekazuje "Record".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United poznał wycenę Joao Gomesa

Manchester United wreszcie ustabilizował swoją pozycję w Premier League, choć nie jest ona wciąż tą wymarzoną. Władze z Old Trafford obecnie intensywnie pracują na rynku przed zbliżającym się zimowym okienkiem transferowym. Celem Czerwonych Diabłów jest pozyskanie nowego środkowego pomocnika. Warto zaznaczyć, że lada moment zespół może opuścić Kobbie Mainoo. Anglik ostatnio był łączony z Fenerbahce.

W miniony piątek media obiegła informacja, że Manchester United ma na oku nowego kandydata do wzmocnienia środka pola. A jest nim Joao Gomes, który na co dzień reprezentuje barwy Wolverhampton Wanderers. Tymczasem serwis „Record” informuje, że pomocnik został już wyceniony. Wolves oczekują aż 50 milionów euro za Brazylijczyka.

Taka kwota nie powinna stanowić problemu Manchesterowi United. Jednak władze z Old Trafford obecnie mają inną filozofię transferową, która nie przewiduje olbrzymich wydatków. Plusem możliwości zatrudnienia Brazylijczyka jest jego pensja. Zarobki zawodnika Wolves nie są wygórowane i nie powinny mocno obciążać budżetu Czerwonych Diabłów.

Joao Gomes reprezentuje barwy Wolverhampton Wanderers od 2023 roku. Dotychczas Brazylijczyk rozegrał 103 spotkania w koszulce Wolves. 23-latek ma na koncie siedem trafień, a także cztery asysty.