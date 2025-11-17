Kobbie Mainoo wkrótce może opuścić Manchester United. Anglik jednak wcale nie musi wzmocnić SSC Napoli. Do walki o transfer włączyło się również Fenerbahce - informuje "Fanatik".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Fenerbahce obserwuje Kobbiego Mainoo

Manchester United od wielu miesięcy zmaga się z problemami w środku pola. Na domiar złego Czerwone Diabły lada moment mogą stracić Kobbiego Mainoo. Wicemistrz Europy jest tylko rezerwowym u Rubena Amorima, przez co poważnie rozważa zmianę otoczenia. Głównym kandydatem do sprowadzenia młodego pomocnika jest SSC Napoli.

Tymczasem okazuje się, że Kobbiego Mainoo wcale nie musi dołączyć do drużyny prowadzonej przez Antonio Conte. Z informacji przekazanych przez serwis „Fanatik” dowiadujemy się, że angielski pomocnik może wylądować w Turcji. Zawodnik Manchesteru United znalazł się w kręgu zainteresowań Fenerbahce. Żółte Kanarki bacznie obserwują wicemistrza Europy.

Kobbie Mainoo jest tylko jedną z opcji Fenerbahce. Turecki klub obserwuje również m.in. Leona Goretzkę z Bayernu Monachium. Żółte Kanarki zatem mają na swoim oku bardzo ciekawych zawodników. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje angielski pomocnik. Walka o jego transfer zapowiada się niezwykle interesująco.

W obecnym sezonie Kobbie Mainoo rozegrał osiem spotkań w koszulce Manchesteru United. Wychowanek Czerwonych Diabłów nie ma na koncie trafienia, ale zdołał zaliczyć asystę. Miała ona miejsce w rywalizacji pucharowej przeciwko Grimsby Town, które zakończyło się kompromitacją drużyny z Old Trafford.