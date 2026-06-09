Manchester United szuka nowego bramkarza. Carrick wskazał nowy cel transferowy

10:16, 9. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Athletic

Manchester United sprawdzi nowego bramkarza tego lata. Na celowniku giganta znajduje się Karl Darlow z Leeds United - donosi "The Athletic".

Michael Carrick
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MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Karl Darlow może dołączyć do Manchesteru United

Manchester United przed poprzednim sezonem sprowadził Senne Lammensa. Belgijski bramkarz po udanych występach w barwach Royal Antwerp przeniósł się na Old Trafford za 21 milionów euro. W swoim pierwszym sezonie 23-latek rozegrał 37 meczów we wszystkich rozgrywkach, zachowując osiem czystych kont.

Czerwone Diabły chcą sprowadzić doświadczonego golkipera, który w przyszłym sezonie pełniłby rolę solidnego zmiennika oraz wsparcia dla Lammensa. Według doniesień „The Athletic”, na celowniku klubu znajduje się Karl Darlow z Leeds United.

Wiele wskazuje na to, że 35-letni Walijczyk opuści Elland Road po wygaśnięciu kontraktu. Klub chciałby zatrzymać bramkarza, jednak zainteresowanie ze strony Manchesteru United oraz występy w Lidze Mistrzów mogą okazać się kluczowe przy podejmowaniu decyzji.

Darlow w ostatnim czasie prezentował solidną formę. W sezonie 2025/2026 rozegrał 22 spotkania w Premier League i według części obserwatorów należał do grona wyróżniających się bramkarzy w rozgrywkach. W przeszłości był związany m.in. z Hull City, Newcastle United oraz Nottingham Forest.

W tle pojawiają się również inne opcje transferowe. Manchester United monitoruje także sytuację Sama Johnstone’a z Wolverhampton Wanderers. Warto wspomnieć, iż 33-letni golkiper jest wychowankiem Czerwonych Diabłów.

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