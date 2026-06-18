Manchester United rozważa sprzedaż kluczowego zawodnika

20:35, 18. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Football Insider

Manchester United podjął szokującą decyzję. Czerwone Diabły zgodzą się na sprzedaż Amada Diallo. Na ich stole jednak musi pojawić się odpowiednia oferta transferowa - informuje "Football Insider".

Piłkarze Manchesteru United
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Amad Diallo na wylocie? Manchester United czeka na ofertę

Manchester United rozgląda się za wzmocnieniami, jakich może dokonać w letnim okienku transferowym. Myśli Czerwonych Diabłów skupione są również na rozstaniach i w tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje „Football Insider”. Otóż władze z Old Trafford są gotowe wysłuchać ofert za Amada Diallo.

Brytyjska prasa zaznacza, że reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej tego lata faktycznie może zmienić barwy klubowe. Najpierw Manchester United musi jednak otrzymać satysfakcjonującą ofertę. Nie zdradzono jednak, jakie oczekiwania finansowe mają Czerwone Diabły. Niewątpliwie taka decyzja jest szokująca, ponieważ Iworyjczyk stanowi o sile zespołu Michaela Carricka.

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Amad Diallo był jednym z motorów napędowych Manchesteru United, kiedy drużynie wiodło się gorzej. Po przyjściu Bryana Mbeumo jednak rola Iworyjczyka w drużynie znacząco osłabła. Mistrzostw Świata 2026 jednak mogą jeszcze bardziej wypromować nazwisko reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej, co pozwoli Czerwonym Diabłom zarobić ogromne pieniądze. Czas pokaże, czy skrzydłowy opuści Old Trafford.

W poprzednim sezonie Amad Diallo rozegrał 33 spotkania w koszulce Manchesteru United. Wychowanek Atalanty Bergamo zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.

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