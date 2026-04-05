Manchester United przed rewolucją. Odejdzie ośmiu graczy

Manchester United w letnim okienku transferowym chce dokonać rewolucji kadrowej. Z klubem ma pożegnać się ośmiu graczy. Sun Sport ujawnia ich nazwiska.

Manchester u progu wielkich zmian

Manchester United zaskakująco dobrze radzi sobie w tym sezonie w Premier League. Po odejściu Rubena Amorima i objęciu drużyny przez Michaela Carricka dyspozycja Czerwonych Diabłów skutecznie się ustabilizowała. Aktualnie 20-krotni mistrzowie Anglii zajmują 3. miejsce.

Klub z Old Trafford liczy na to, że zdoła zakwalifikować się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jeżeli tak się stanie, kadra będzie wymagała nie tylko wzmocnienia, ale przede wszystkim przebudowy. Z czerwoną częścią Manchesteru ma pożegnać się kilku zawodników – ten sposób Sir Jim Ratcliffe chce pozyskać środki na konieczne transfery.

Kto może odejść z United? Nazwiska zdradza Sun Sport. Marcus Rashford, Andre Onana i Rasmus Højlund są obecnie wypożyczeni, ale Manchester liczy na definitywne rozstanie. Manuel Ugarte i Joshua Zirkzee nie należą do czołowych zawodników – Urugwajczyk i Holender także powinni szukać nowych pracodawców. Z kolei Casemiro, Jadon Sancho i Tyrell Malacia mają opuścić klub po wygaśnięciu kontraktu.