Man United poluje na pomocnika. Ciekawy transfer na horyzoncie

PressFocus Na zdjęciu: Michael Carrick

James Garner na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United po zakończeniu sezonu pożegna się z Casemiro. Kontrakt brazylijskiego pomocnika wygasa i wiadomo już, iż nie zostanie przedłużony. W związku z tym władze Czerwonych Diabłów już myślą o wzmocnieniu środka pola w nadchodzącym letnim oknie transferowym.

Jak podaje „TEAMtalk”, Manchester United uważnie obserwuje sytuację Jamesa Garnera z Evertonu. 25-latek jest wychowankiem klubu z Old Trafford. W 2022 roku dołączył do drużyny z niebieskiej części Liverpoolu za około 10 milionów euro.

Od czasu transferu do Evertonu Garner znacznie rozwinął swoje umiejętności i stał się jednym z liderów zespołu. Piłkarz uchodzi za jednego z najlepszych w lidze pod względem kontroli piłki i liczby przechwytów. Jego dyscyplina taktyczna i inteligencja w fazach przejściowych to cechy, których Manchesterowi United brakuje w środku pola.

Everton szybko docenił wartość swojego pomocnika. W styczniu 2026 roku ogłoszono podpisanie nowego kontraktu, który obowiązuje aż do 2030 roku. W bieżącym sezonie Garner rozegrał 34 mecze, w których zdobył trzy bramki i dorzucił sześć asyst. Według fachowego portalu Transfermarkt.de, wartość rynkowa pomocnika szacowana jest na 35 milionów euro. Garner znalazł się także w kadrze narodowej na marcowe mecze z Urugwajem i Japonią.