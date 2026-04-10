Manchester United planuje duży transfer do tej formacji

Manchester United nie rezygnuje z transferu nowego środkowego obrońcy. Choć umowę przedłużył Harry Maguire, na Old Trafford trafi jeszcze jeden zawodnik.

Manchester United zamierza ściągnąć nowego obrońcę

Manchester United jest na dobrej drodze, by zakończyć ten sezon powrotem do Ligi Mistrzów. W klubie nie brakuje wiary, że to początek powrotu na szczyt, dlatego latem kibice mogą spodziewać się poważnych ruchów transferowych. Priorytetem jest przebudowa środka pola po zapowiedzianym odejściu Casemiro. Do zespołu dołączy przynajmniej jeden jakościowy pomocnik, a na liście życzeń znajdują się Elliot Andersom, Sandro Tonali, Carlos Baleba czy Bruno Guimaraes.

Do zmian dojdzie również w obsadzie defensywy. „TEAMtalk” twierdzi, że Manchester United chce sięgnąć po nowego środkowego obrońcę. Plany nie zmieniły się, mimo porozumienia z Harrym Maguire’em w sprawie przedłużenia wygasającej umowy. Anglik dostanie do rywalizacji kolejnego zawodnika, który docelowo ma go też zastąpić.

Przymierzany do przenosin na Old Trafford jest Castello Lukeba. Lipsk nie wyklucza sprzedaży swojego obrońcy i liczy na bardzo duży zarobek. Mowa tu nawet o kwocie w okolicach 55 milionów funtów, choć klauzula wykupu jest jeszcze wyższa.

Manchester United liczy, że będzie miał jakościową i wyrównaną kadrę, biorąc pod uwagę wszystkie formacje. Pod wodzą Michaela Carricka defensywa na pewno spisuje się lepiej, ale wciąż niewystarczająco dobrze, by walczyć o najwyższe cele.