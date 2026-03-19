Manchester United może po sezonie przeprowadzić głośny transfer wychodzący. Old Trafford może bowiem opuścić Manuel Ugarte. Urugwajczyk jest niezadowolony ze swojej roli w drużynie - donosi "Centre Devils".

Manuel Ugarte na wylocie z Manchesteru United?

Manchester United wreszcie znajduje się na dobrych torach. Kibice bardzo długo czekali aż ich ukochany zespół będzie prezentował tak dobrą formę. Ogromna w tym zasługa Michaela Carricka. Drużyna pod wodzą angielskiego szkoleniowca spisuje się doskonale i ma wielką szansę, aby w przyszłym sezonie występować w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Michael Carrick niespecjalnie często rotuje składem. Wielu zawodników ma problem z przebiciem się do żelaznego składu. W tym gronie znajduje się m.in. Manuel Ugarte. Serwis „Centre Devils” poinformował, że taka rola kompletnie nie odpowiada Urugwajczykowi. Być może ten sezon jest jego ostatnim na Old Trafford. Strony rozważają bowiem zakończenie współpracy.

Boiskowa dyspozycja Manuela Ugarte jednak pozostawia wiele do życzenia. Urugwajczyk w trwającej kampanii ewidentnie spisuje się poniżej oczekiwań i nie ma obecnie szans na wygryzienie Casemiro lub Kobbiego Mainoo. Pomocnik Czerwonych Diabłów jednak ma wyrobione odpowiednie nazwisko, więc lada moment może zgłosić się chętny klub na transfer.

Manuel Ugarte w trwającej kampanii rozegrał 22 spotkania w koszulce Manchesteru United. Reprezentant Urugwaju nie ma jeszcze udziału przy strzelonym golu. Kontrakt pomocnika z Czerwonymi Diabłami obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.