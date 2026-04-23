Lewandowski odstawiony przez Flicka! Znów nawet nie zagrał

Barcelona wygrała 1-0 z Celtą Vigo i zbliżyła się do mistrzostwa Hiszpanii. Gola na wagę trzech punktów zdobył Lamine Yamal, zaś Robert Lewandowski ponownie przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.

Lewandowski zmiennikiem już do końca sezonu?

Robert Lewandowski najprawdopodobniej opuści Barcelonę wraz z końcem tego sezonu. Wówczas wygaśnie jego kontrakt, a temat przedłużenia ciągnie się od miesięcy. Faktem jest, że klub byłby skłonny go zatrzymać, lecz jedynie w przypadku potężnej redukcji dotychczasowych zarobków. Polak musiałby też pogodzić się z rolą głębokiego rezerwowego. Te warunki nieszczególnie przypadają mu do gustu, dlatego rozgląda się za innymi, licznymi opcjami. W grę wchodzi zarówno Arabia Saudyjska, jak i Stany Zjednoczone, Turcja czy Włochy. Sam Lewandowski nie spieszy się z podjęciem decyzji – na pewno nie zamierza jeszcze przechodzić na piłkarską emeryturę.

O schyłku jego kariery w Barcelonie może świadczyć fakt, jak ostatnio podchodzi do niego Hansi Flick. Przez większość sezonu był podstawowym napastnikiem – w najważniejszych meczach szkoleniowiec stawiał właśnie na niego. Po marcowym zgrupowaniu jego sytuacja diametralnie się zmieniła. Od pierwszej minuty wystąpił tylko w spotkaniu Ligi Mistrzów z Atletico Madryt, ale murawę opuścił w przerwie.

W lidze przeciwko Atletico zaliczył 12 minut gry, a w dwóch kolejnych spotkaniach nawet nie podniósł się z ławki rezerwowych. W środę znów przesiedział cały mecz na ławce, a Barcelona pokonała przed własną publicznością Celtę Vigo 1-0.

Tak poważnych problemów z graniem Lewandowski w Barcelonie jeszcze nie miał. Być może Flick przygotowuje się w ten sposób do przyszłego sezonu, gdy będzie musiał radzić sobie już bez Polaka.