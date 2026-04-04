Liverpool myśli o letnich wzmocnieniach. Jak się okazuje, nie tylko Gleison Bremer może zamienić Juventus na Anfield Road. Na celowniku The Reds znalazł się również Francisco Conceicao - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Francisco Conceicao wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool nie zalicza udanego sezonu. Podopieczni Arne Slota wypisali się z walki o mistrzostwo Premier League i pozostała im rywalizacja o miejsce dające awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Władze z Anfield Road już myślą o letnim okienku transferowym. Ostatnie doniesienia sugerują, że The Reds są faworytem do pozyskania Gleisona Bremera.

Tymczasem dziennik „La Gazzetta dello Sport” informuje, że Brazylijczyk nie jest jedynym piłkarzem Juventusu, który po sezonie może wylądować w Liverpoolu. Mistrzowie Anglii wybrali się na zakupy do Turynu, ponieważ w kręgu ich zainteresowań znalazł się również Francisco Conceicao. Portugalski skrzydłowy jest bacznie obserwowany przez klub Premier League.

Francisco Conceicao po przeprowadzce do Liverpoolu miałby niezwykle trudne zadanie. The Reds postrzegają w nim potencjalnego następcę Mohameda Salaha. Egipcjanin już ogłosił, że zmieni barw klubowe, więc Anglicy przeczesują rynek transferowy w poszukiwaniu nowego skrzydłowego. Portugalczyk jest właśnie jednym z kandydatów do wejścia w buty 33-latka.

W obecnym sezonie Francisco Conceicao rozegrał 34 spotkania w koszulce Juventusu. Statystyki reprezentanta Portugalii nie są specjalnie imponujące Udało mu się bowiem czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.