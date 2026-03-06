Manchester United liczy na duży zysk. 80 mln euro za dwie gwiazdy

Manchester United liczy, że w nadchodzące lato zarobi 80 milionów euro ze sprzedaży dwóch zawodników. Jak podaje Fabrizio Romano chodzi o transfery Marcusa Rashforda i Rasmusa Hojlunda.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Hojlund i Rashford odejdą z Man United w nadchodzące lato

Manchester United będzie chciał przebudować nieco kadrę pierwszego zespołu. Aby tego dokonać, muszą po pierwsze awansować do Ligi Mistrzów, a po drugie sprzedać część zawodników, żeby zwiększyć budżet transferowy. Na Old Trafford liczą na duży zastrzyk gotówki w nadchodzące lato. Pomóc w tym ma sprzedaż dwóch piłkarzy, którzy obecnie są wypożyczeni do innych klubów.

Z informacji Fabrizio Romano wynika, że chodzi o Marcusa Rashforda oraz Rasmusa Hojlunda. Ten pierwszy spędza sezon 2025/2026 w Barcelonie. Duma Katalonii ma możliwość wykupu piłkarza za 30 milionów euro i prawdopodobnie z niej skorzysta.

Z kolei Rasmus Hojlund dołączył latem do Napoli. Włoski klub zapłacił już 4 miliony euro opłaty za roczne wypożyczenie, ale podobnie jak Barcelona ma możliwość wykupienia napastnika na stałe. W tym przypadku mowa o 44 milionach euro. Czerwone Diabły są przekonane, że Neapolitańczycy aktywują zapis w umowie. Byłoby to dziwne, gdyby tego nie zrobili. Duńczyk zdobył 13 bramek i zaliczył 4 asysty w 34 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Łączna kwota, jaką może zarobić Manchester United, wynosi prawie 80 milionów euro. Tym samym pozwoli im to na większą swobodę podczas nadchodzącego letniego okna transferowego.