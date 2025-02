Manchester United po słabym sezonie 2024/2025 pracuje nad tym, aby nie dopuścić do powtórki tej sytuacji w kolejnej kampanii. CalcioMercato.com przekazało ciekawe wieści transferowe.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Man Utd może zamienić Rasmusa Hojlunda na Victora Osimhena

Manchester United w tej kampanii prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Tym samym możliwe są radykalne zmiany w kadrze zespołu w trakcie letniego okna transferowego. Ciekawe wieści na ten temat przekazał portal CalcioMercato.com.

Źródło przekonuje, że Rasmus Hojlund najpewniej latem otrzyma zielone światło na zmianę klubu. Duńczyk nie przekonał Rubena Amorima. Tym samym Portugalczyk ma nadzieję na nowego gracza do ataku. Klub z Old Trafford podobno jest gotowy zaoferować zawodnikowi transfer do SSC Napoli, licząc jednocześnie na pozyskanie w zamian Victora Osimhena.

Zobacz również: Man Utd – sezon 2024/2025

W tej kampanii Hojliund wystąpił jak na razie w 22 spotkaniach Premier League, notując w nich dwa trafienia. Dla porównania nigeryjski piłkarz w Super Lig wystąpił w 19 meczach, zdobywając 14 bramek. Osimhen zaliczył też cztery asysty.

Ekipa z Old Trafford aktualnie plasuje się na 14. pozycji w tabeli ligi angielskiej. Legitymuje się bilansem 33 oczek. Z kolei w najbliższym czasie Czerwone Diabły zagrają najpierw w lidze angielskiej z Fulham. Z kolei w przyszłym tygodniu na drodze drużyny Rubena Amorima stanie Real Sociedad. Z kolei na 9 marca zaplanowane jest starcie Man Utd z Arsenalem, które elektryzuje fanów Czerwonych Diabłów.

Czytaj także: Florentino Perez podjął decyzję. Chodzi o gracza Realu Madryt