Florentino Perez podjął decyzję. Chodzi o gracza Realu Madryt

Florentino Perez według Defensa Centra podjął decyzją w sprawie przyszłości jednego z młodych graczy Realu Madryt. To będzie miało wpływ na letnie okno transferowe w klubie.

Raul Asencio ma być filarem defensywy Realu Madryt

Florentino Perez przez długi czas zastanawiał się, kto może wzmocnić Real Madryt latem na środku defensywy. W kontekście planów Los Blancos były wymieniane różne kandydatury przez przedstawicieli mediów. Tymczasem interesujące wieści przekazał portal Defensa Central.

Źródło daje do zrozumienia, że Real za kilka miesięcy nie planuje gwałtownych zmian w defensywie. W związku z tym, że ostatnio ważną postacią w zespole stał się Raul Asencio, to ma mieć wpływ na brak ruchów do wzmocnienia środka obrony. Tym samym kredytem zaufania mają zostać obdarzeni także: David Alaba, Aurelien Tchouameni, Antonio Rudiger czy Eder Militao.

Ogólnie sternik Los Blancos miał zakomunikować, że 22-letni piłkarz cały czas się rozwija. Jednocześnie rośnie wartość Raula Asencio. Miała nawet paść sugestia, że piłkarz dzisiaj może być wyceniany na 50 milionów euro.

Raul Asencio to wychowanek stołecznego klubu. Do pierwszej drużyny Realu trafił z kolei latem 2024 roku. Jak na razie w tej kampanii wystąpił w 36 meczach, notując w nich dwa kluczowe podania. Aktualny kontrakt Hiszpana z gigantem La Liga obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Tymczasem już w sobotę Real rozegra kolejny mecz w lidze hiszpańskiej. Zmierzy się w nim z Realem Betis. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 18:30.

