Napastnik poza kadrą Rakowa na zgrupowanie. Czas na transfer?

Raków Częstochowa przedstawił kadrę na letnie zgrupowanie w Arłamowie. Nie ma w niej Leonardo Rochy, łączonego z transferem. Napastnik może trafić do Zagłębia Lubin lub opuścić Ekstraklasę.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Rocha poza kadrą Rakowa. To koniec?

Raków Częstochowa do kolejnego sezonu Ekstraklasy będzie przygotowywał się w Arłamowie. Drużyna uda się tam w niedzielę i pozostanie do 6 lipca. Klub przedstawił listę 28 zawodników, którzy udadzą się na obóz. W tej grupie brakuje trzech nazwisk, które w minionym sezonie grały dla Medalików regularnie – Karola Struskiego, Adriano Amorima oraz Leonardo Rochy. Ten pierwszy leczy kontuzję od dłuższego czasu, a drugi jeszcze nie wrócił z rodzimej Brazylii, bowiem zgłosił uraz. Kibiców zastanawia natomiast absencja napastnika, w sprawie którego do tej pory nie było żadnych konkretnych informacji. W oficjalnym komunikacie Raków napisał, że chodzi o kwestię zdrowotne.

W kadrze na zgrupowanie w Arłamowie znalazło się 28 zawodników 📝



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Być może jest to związane także z doniesieniami medialnymi, łączącymi Rochę z transferem. Nie jest tajemnicą, że już w poprzednich miesiącach wiele mówiło się o jego odejściu. Pierwszą część minionego sezonu spędził na wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin, gdzie chciał pozostać na dłużej. Raków skrócił wypożyczenie, a kluby przystąpiły do rozmów na temat wykupu definitywnego. Medaliki ostatecznie zrezygnowały z tego ruchu.

Temat miał wrócić latem, natomiast Rocha ma również opcję z zagranicy. Rywalizacja w Rakowie jest bardzo duża, a numerem jeden w linii ataku nieprzerwanie pozostaje Jonatan Brunes.

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