Manchester United chce pozyskać Antoine Semenyo. Transfer gwiazdy Bournemouth jednak może nie dojść do skutku, przez co Czerwone Diabły rozglądają się za alternatywą. Na ich listę trafił właśnie Yan Diomande z RB Lipska - donosi "talkSPORT".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Yan Diomande wzmocni Manchester United? To alternatywa dla Antoine’a Semenyo

Manchester United przygotowuje się do zimowego okienka transferowego. Władze z Old Trafford mają świadomość, że kadra nie jest wystarczająco dobra i potrzebuje wzmocnień. Priorytetem Czerwonych Diabłów na styczeń jest pozyskanie Antoine’a Semenyo. Gwiazda Bournemouth jednak wzbudza też poważne zainteresowanie wśród innych czołowych klubów Premier League.

Tymczasem z obozu Manchesteru United napływają do nas bardzo ciekawe informacje. Serwis „talkSPORT” potwierdza, że Czerwone Diabły chcą sprowadzić Antoine’a Semenyo, ale mają też świadomość poważnego zainteresowania zawodnika z Ghany. Władze z Old Trafford postanowiły wytypować alternatywę dla gwiazdy Bournemouth i ich wybór padł na Yana Diomande z RB Lipska.

Klauzula odstępnego w umowie Antoine’a Semenyo wynosi około 65 milionów funtów. Transfer Yana Diomande jest jednak droższą opcją. RB Lipsk wycenia bowiem swojego gracza na 100 milionów euro. Czas pokaże, który finalnie skrzydłowy trafi do drużyny prowadzonej przez Rubena Amorima.

Manchester United najbliższy mecz ligowy rozegra już we wtorkowy wieczór. Tego dnia Czerwone Diabły zmierzą się przed własną publicznością z Wolverhampton Wanderers.