Manchester United ruszył po gwiazdę. To będzie hit transferowy zimy

10:26, 18. grudnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Manchester United zamierza pozyskać w styczniu jedną z gwiazd Premier League. Jak informuje Fabrizio Romano doszło do kontaktu z otoczeniem Antoine Semenyo. O piłkarza zabiega m.in. Liverpool.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Semenyo rozmawiał z Man United. Chce go też Liverpool i Man City

Zimowe okno trasferowe otworzy się 1 stycznia, a więc za dwa tygodnie. Będzie to kolejna okazja dla europejskich klubów, aby wzmocnić kadrę pierwszego zespołu przed kluczową częścią sezonu. Jedną z aktywnych drużyn na rynku ma być Manchester United.

Na Old Trafford myślą o kolejnym transferze, który wzmocni formację ofensywną. Tym razem na celowniku znalazł się Antoine Semenyo, o którego zabiegają topowe kluby Premier League. Wcześniej pisano o zainteresowaniu m.in. Man City i Liverpoolu.

Z informacji podanych przez Fabrizio Romano, wynika, że w ostatnich dniach Manchester United nawiązał kontakt z otoczeniem piłkarza. Obie strony rozmawiały o sytuacji Semenyo i ewentualnym transferze. Warto dodać, że zawodnik Bournemouth ma w kontrakcie klauzulę odstępnego. Oznacza to, że w styczniu będzie mógł zmienić klub, jeśli ktoś zapłaci za niego minimum 65 milionów funtów.

Semenyo to bez wątpienia jedna z największych aktualnie gwiazd w Premier League. W poprzednim sezonie, gdy Bournemouth było jedną z rewelacji ligi zdobył 11 goli i zanotował 6 asyst w 37 meczach. Aktualnie po rozegraniu 15 spotkań ma na swoim koncie 7 bramek i 3 asysty. Na Vitality Stadium przeniósł się latem 2022 roku z Brentford, które jeszcze wtedy grało na poziomie Championship.

POLECAMY TAKŻE

Ruben Amorim
Ruben Amorim skreślił defensora. Man United wysłucha ofert
Ruben Amorim
Man Utd rozpoczął rozmowy ws. transferu pomocnika
Ruben Amorim
Manchester United nie pozwoli na ten transfer. Odrzuci każdą ofertę