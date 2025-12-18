Manchester United ruszył po gwiazdę. To będzie hit transferowy zimy

Manchester United zamierza pozyskać w styczniu jedną z gwiazd Premier League. Jak informuje Fabrizio Romano doszło do kontaktu z otoczeniem Antoine Semenyo. O piłkarza zabiega m.in. Liverpool.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Semenyo rozmawiał z Man United. Chce go też Liverpool i Man City

Zimowe okno trasferowe otworzy się 1 stycznia, a więc za dwa tygodnie. Będzie to kolejna okazja dla europejskich klubów, aby wzmocnić kadrę pierwszego zespołu przed kluczową częścią sezonu. Jedną z aktywnych drużyn na rynku ma być Manchester United.

Na Old Trafford myślą o kolejnym transferze, który wzmocni formację ofensywną. Tym razem na celowniku znalazł się Antoine Semenyo, o którego zabiegają topowe kluby Premier League. Wcześniej pisano o zainteresowaniu m.in. Man City i Liverpoolu.

Z informacji podanych przez Fabrizio Romano, wynika, że w ostatnich dniach Manchester United nawiązał kontakt z otoczeniem piłkarza. Obie strony rozmawiały o sytuacji Semenyo i ewentualnym transferze. Warto dodać, że zawodnik Bournemouth ma w kontrakcie klauzulę odstępnego. Oznacza to, że w styczniu będzie mógł zmienić klub, jeśli ktoś zapłaci za niego minimum 65 milionów funtów.

Semenyo to bez wątpienia jedna z największych aktualnie gwiazd w Premier League. W poprzednim sezonie, gdy Bournemouth było jedną z rewelacji ligi zdobył 11 goli i zanotował 6 asyst w 37 meczach. Aktualnie po rozegraniu 15 spotkań ma na swoim koncie 7 bramek i 3 asysty. Na Vitality Stadium przeniósł się latem 2022 roku z Brentford, które jeszcze wtedy grało na poziomie Championship.