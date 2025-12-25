Man United zarzucił sieć na skrzydłowego. Musi zapłacić 100 mln euro

08:42, 25. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  talkSPORT

Manchester United w najbliższym czasie planuje wzmocnić swoją linię ataku. Na celownik Czerwonych Diabłów trafił Yan Diomande, który jest wyceniany na 100 milionów euro - podaje brytyjska stacja radiowa talkSPORT.

Ruben Amorim
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Yan Diomande przymierzany do Manchesteru United

Manchester United planuje w najbliższym czasie poważnie wzmocnić swoją linię ataku, która w obecnym sezonie nie spełnia w pełni oczekiwań sztabu szkoleniowego. Do niedawna celem numer jeden angielskiego klubu był Antoine Semenyo. Skrzydłowy Bournemouth jest jednak bardzo bliski przeprowadzki do lokalnego rywala ekipy Czerwonych Diabłów – Manchesteru City – co zmusza United do zmiany planów.

Wobec takiego rozwoju wydarzeń władze z Old Trafford rozpoczęły poszukiwania alternatyw. Jedną z nich ma być gwiazdor Lipska, Yan Diomande – informuje w czwartkowy poranek brytyjska rozgłośnia radiowa „talkSPORT”.

Sprowadzenie 19-letniego Iworyjczyka wiązałoby się jednak z ogromnym wydatkiem, ponieważ Niemcy wycenili swojego zawodnika na 100 milionów euro, czyli około 87 milionów funtów. Co więcej, jego sytuację monitorują także Liverpool oraz Chelsea.

Pięciokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej z powodzeniem występuje w barwach drużyny Byków od lipca 2025 roku, gdy trafił na Red Bull Arenę za niespełna 20 milionów euro z CD Leganes. Zdolny atakujący w obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań, w których strzelił 7 goli i zanotował 4 asysty, będąc jednym z kluczowych piłkarzy Lipska. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.