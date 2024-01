Imago / Martin Rickett Na zdjęciu: Raphael Varane

Manchester United nie przedłuży kontraktu z Raphaela Varane’a, jeśli ten nie zmniejszy oczekiwań finansowych

Francuz trafił na Old Trafford z Realu Madryt w 2021 roku

Czerwone Diabły zdecydowały się zaoferować obrońcę FC Barcelonie

Raphael Varane został zaoferowany FC Barcelonie

Manchester United przechodzi przez wielkie zmiany. Nowy właściciel planuje kompletną reorganizację pionu sportowego, a z tym wiążą się odejścia aktualnych zawodników. Jednym z nich ma być Raphael Varane. Kontrakt obrońcy wygasa wraz z końcem sezonu, a Czerwone Diabły podjęły decyzję, że nie skorzystają z automatycznego przedłużenia umowy.

Jeśli Francuz chce zostać na Old Trafford, musi zgodzić się na znaczną obniżkę pensji. “Mundo Deportivo” podało dzisiaj do wiadomości publicznej, że angielski klub zgłosił się do FC Barcelony z zapytaniem, czy byliby zainteresowani transferem 30-latka. Manchester chciałby zarobić na sprzedaży stopera około 20 milionów euro.

Warto zaznaczyć, że Varane w przeszłości przez 10 lat był piłkarzem Realu Madryt. Czyli największego rywala FC Barcelony. Zatem jego ewentualny transfer do “Dumy Katalonii” może wywołać wśród sympatyków “Królewskich” niekontrolowaną złość. Ruchy na linii Madryt – Barcelona zawsze wiążą się z ryzykiem. W przeszłości, gdy Luis Figo zmieniał Barcelonę na Real, to fani “Blaugrany” rzucali w niego świńskim łbem.

Raphael Varane w tym sezonie nie jest pierwszym wyborem Erika ten Haga. Obrońca zagrał łącznie we wszystkich rozgrywkach 16 spotkań.

