Joao Palhinha zdecydowany na transfer do Bayernu

Podczas ostatniego okna transferowego Joao Palhinha był łączony z transferem do Bayernu Monachium. Jednak temat przenosin Portugalczyka do Bundesligi upadł ze względu na to, że Fulham nie dało rady znaleźć odpowiedniego następcy. Teraz pogłoski o przejściu do mistrza Niemiec ponownie wracają.

Florian Plattenberg informuje, że zarówno klub, jak i piłkarz osiągnęli ustne porozumienie ws. warunków umowy. Palhinha naciska swój zespół na finalizację rozmów zimą, aby jak najszybciej trafić do drużyny Thomasa Tuchela. Przeszkodą jest kwota, jakiej oczekują na stadionie Craven Cottage. “Wieśniacy” nie chcą sprzedać pomocnika za mniej niż 65 milionów euro.

Jeśli Anglicy nie obniżą swoich oczekiwań, to Bayern nie zdecyduje się na transfer reprezentanta Portugalii w nadchodzącym oknie transferowym. Jak na razie ze strony “Bawarczyków” nie było żadnej oficjalnej oferty.