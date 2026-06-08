Nie tylko Barcelona, Atletico i Real. Manchester United powalczy o gwiazdę

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Marc Cucurella łączony z Manchesterem United

Marc Cucurella może opuścić Chelsea podczas letniego okienka transferowego. 27-letni lewy obrońca nie wyklucza zmiany otoczenia i podjęcia nowego wyzwania w swojej karierze. Władze londyńskiego klubu zdają sobie sprawę, że Hiszpan zapewne będzie naciskał na odejście, dlatego rozpoczęły już poszukiwania potencjalnego następcy. Wszystko wskazuje więc na to, iż szanse na transfer mierzącego 173 centymetry wahadłowego są obecnie całkiem duże, zwłaszcza że zainteresowanie jego usługami nieustannie rośnie.

W ostatnich dniach Cucurella był łączony z Barceloną, Atletico Madryt oraz Realem Madryt. Niewykluczone jednak, iż 23-krotny reprezentant Hiszpanii ostatecznie nie wróci do swojej ojczyzny.

Według informacji przekazanych przez gazetę „Mundo Deportivo”, zawodnik znalazł się bowiem również na radarze Manchesteru United. Zespół prowadzony przez Michaela Carricka potrzebuje wzmocnienia na lewej stronie defensywy, a doświadczony Hiszpan miałby znacząco podnieść jakość rywalizacji na tej pozycji i zwiększyć możliwości taktyczne drużyny Czerwonych Diabłów.

Cucurella występuje w barwach Chelsea od sierpnia 2022 roku, kiedy przeniósł się do zachodniego Londynu z Brighton & Hove Albion za ponad 65 milionów euro. Wcześniej reprezentował także Getafe, Eibar oraz Barcelonę. W minionej kampanii rozegrał 50 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty, będąc jednym z najrówniej grających zawodników ekipy The Blues. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a wartość rynkowa piłkarza szacowana jest obecnie na około 50 milionów euro.