Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Youri Tielemans na celowniku Manchesteru United

Manchester United może jeszcze awansować do Ligi Mistrzów. Podopieczni Rubena Amorima bowiem zmierzą się w finale Ligi Europy z Tottenhamem Hotspur. Tymczasem władze z Old Trafford myślą o budowie składu. Ostatnie doniesienia sugerują, że Czerwone Diabły mogą stracić Bruno Fernandesa. Portugalczyk jest kuszony możliwością przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje serwis „Fichajes”. Otóż Czerwone Diabły już rozglądają się za następcą Bruno Fernandesa. Jak się okazuje, kandydat został znaleziony w Premier League. W kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się Youri Tielemans, który na co dzień reprezentuje barwy Aston Villi.

Reprezentant Belgii nie jest jedynym graczem branym pod uwagę przez Manchester United. Na ich celowniku znalazł się również Bruno Guimaraes z Newcastle United. Zawodnik The Villans jednak jest bardziej pożądany przez Czerwone Diabły. Czas zatem pokaże, czy 28-latek zastąpi Bruno Fernandesa na Old Trafford.

Youri Tielemans w obecnym sezonie rozegrał 52 spotkania w koszulce Aston Villi. W tym czasie belgijski pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie pięć trafień, a także 10 asyst.