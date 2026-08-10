200 mln euro to będzie za mało. Bayern nawet nie myśli o tym transferze

Michael Olise podczas mundialu był łączony z Realem Madryt. Do transferu jednak nie dojdzie. Bayern Monachium nawet nie myśli o sprzedaży gwiazdora, niezależnie od tego, ile wyniesie oferta.

fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise i Harry Kane

Olise nigdzie się nie wybiera. Bayern wiąże z nim wielkie plany

Michael Olise podczas mistrzostw świata był łączony z transferem do Realu Madryt. Miał nawet zakomunikować swoim kolegom z reprezentacji Francji, że chce przenieść się na Santiago Bernabeu. W rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca – skrzydłowy czuje się dobrze w Monachium i zamierza tam kontynuować karierę. Królewscy natomiast sprowadzili już Yana Diomande oraz zatrzymali na dłużej Viniciusa Juniora. Te ruchy definitywnie przekreślają szanse na transfer Olise.

Kluczowe zdanie w tym temacie ma Bayern Monachium. Na dzisiaj nie ma planów dotyczących sprzedaży Francuza, niezależnie od tego, jak wysoka byłaby oferta. Nie skłoni go nawet wizja zarobku w wysokości 200 milionów euro. Bawarczycy dyktują warunki i przystaną na jego odejście jedynie w sytuacji, gdy sam zawodnik będzie na to mocno naciskał. Olise nie zamierza wywierać jakiejkolwiek presji na włodarzach niemieckiego giganta i spędzi w tym samym miejscu kolejny sezon.

– Nawet 200 mln euro nie przekona Bayernu do sprzedaży. Uli Hoeness wspominał, że nie ma na to szans. Bayern sprzedaje piłkarzy tylko wtedy, gdy sam tego chce. Jeśli zawodnik przyjdzie i powie, że chce odejść, to wtedy będzie to wyglądało inaczej. Dopóki się to nie zdarzy, Bayern nie będzie z nikim rozmawiał. Jestem pewny, że Olise zostanie w Bayernie na przyszły sezon – stwierdził Dietmar Hamann.