200 mln euro to będzie za mało. Bayern nawet nie myśli o tym transferze

17:50, 10. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.com

Michael Olise podczas mundialu był łączony z Realem Madryt. Do transferu jednak nie dojdzie. Bayern Monachium nawet nie myśli o sprzedaży gwiazdora, niezależnie od tego, ile wyniesie oferta.

Michael Olise i Harry Kane
Obserwuj nas w
fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise i Harry Kane

Olise nigdzie się nie wybiera. Bayern wiąże z nim wielkie plany

Michael Olise podczas mistrzostw świata był łączony z transferem do Realu Madryt. Miał nawet zakomunikować swoim kolegom z reprezentacji Francji, że chce przenieść się na Santiago Bernabeu. W rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca – skrzydłowy czuje się dobrze w Monachium i zamierza tam kontynuować karierę. Królewscy natomiast sprowadzili już Yana Diomande oraz zatrzymali na dłużej Viniciusa Juniora. Te ruchy definitywnie przekreślają szanse na transfer Olise.

Kluczowe zdanie w tym temacie ma Bayern Monachium. Na dzisiaj nie ma planów dotyczących sprzedaży Francuza, niezależnie od tego, jak wysoka byłaby oferta. Nie skłoni go nawet wizja zarobku w wysokości 200 milionów euro. Bawarczycy dyktują warunki i przystaną na jego odejście jedynie w sytuacji, gdy sam zawodnik będzie na to mocno naciskał. Olise nie zamierza wywierać jakiejkolwiek presji na włodarzach niemieckiego giganta i spędzi w tym samym miejscu kolejny sezon.

– Nawet 200 mln euro nie przekona Bayernu do sprzedaży. Uli Hoeness wspominał, że nie ma na to szans. Bayern sprzedaje piłkarzy tylko wtedy, gdy sam tego chce. Jeśli zawodnik przyjdzie i powie, że chce odejść, to wtedy będzie to wyglądało inaczej. Dopóki się to nie zdarzy, Bayern nie będzie z nikim rozmawiał. Jestem pewny, że Olise zostanie w Bayernie na przyszły sezon – stwierdził Dietmar Hamann.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości