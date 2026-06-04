Holandia, tradycyjny faworyt do medalu na wielkim turnieju, przegrała jeden z dwóch ostatnich meczów towarzyskich przed Mistrzostwami Świata 2026. Oranje stracili gola w samej końcówce meczu.

Parallax Pictures/ Alamy Na zdjęciu: Holandia - Algieria

Holandia zatrzymana w Rotterdamie

Podopieczni Ronalda Koemana w grupie eliminacyjnej wyprzedzili m.in. Polskę i Finlandię. Holandia awansowała na Mistrzostwa Świata 2026 z dorobkiem 20 punktów i bez ani jednej porażki. Oranje, którzy na mundialu zagrają z Japonią, Szwecją i Tunezją, są jednym z największych faworytów do walki o medale.

Jednak dyspozycja w spotkaniach towarzyskich może budzić obawy. W marcu półfinaliści Euro 2024 pokonali Norwegię i zremisowali z Ekwadorem, a czerwiec rozpoczęli od niespodziewanej przegranej z Algierią. Chociaż Koeman wystawił do gry wyjątkowo mocną jedenastkę, a po przerwie dokonał łącznie 11 zmian, to jego drużyna nie znalazła drogi do siatki Luki Zidane’a.

Jedynego gola w rywalizacji na De Kuip w Rotterdamie strzelili goście. W 86. minucie Anis Hadj Moussa, piłkarz Feyenoordu, wpadł w pole karne, ruszył do środka i technicznym strzałem nie dał szans Robinowi Roefsowi. Bramkarz Sunderlandu nie miał prawa zatrzymać bezbłędnego uderzenia 24-latkaa

Algieria na MŚ 2026 zagra w grupie J. Jej rywalami będą Argentyna, Jordania i Austria. Zespół Vladimira Petkovicia ma spore szanse na awans z drugiego miejsca, za obrońcami tytułu.