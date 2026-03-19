Manchester City na dobrej drodze do hitowego transferu!

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Elliot Anderson

Manchester City na prowadzeniu. Derbowe starcie o gwiazdę

Elliot Anderson uchodzi za jednego z najlepszych pomocników w Premier League. Znakomicie wyszedł na transferze do Nottingham Forest, gdzie mocno się rozwinął. Teraz media przewidują kolejną przeprowadzkę z jego udziałem, jednak tym razem do klubu z absolutnej czołówki. Od miesięcy zabiegają o niego Manchester City oraz Manchester United. Wszystko wskazuje na to, że jedna z tych ekip faktycznie latem sfinalizuje jego transfer.

Kluczowa decyzja należy do Andersona. Nottingham Forest jest gotowe go sprzedać, o ile otrzyma odpowiednią ofertę. Wycena sięga 80 milionów funtów, więc automatycznie stałby się on jednym z najdroższych piłkarzy w historii Premier League.

Manchester United jest zainteresowany jego transferem, ale nie zamierza się licytować. BBC Sport potwierdza, że wielkim faworytem pozostaje Manchester City, który nie obawia się tak dużego wydatku. Anderson jest przekonany, że z pomocą Pepa Guardioli wskoczy na jeszcze wyższy poziom. Nie jest przy tym przekonany do projektu na Old Traffordu, ponieważ nie zna nawet nazwiska trenera na przyszły sezon.

Do finalizacji jeszcze daleka droga, ale Manchester City ma duże szanse na powodzenie. Anderson na pewno nie widzi możliwości dalszej gry dla Nottingham Forest. Letni transfer z jego udziałem jest przesądzony.