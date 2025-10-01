Man City może stracić skrzydłowego. Ligowy rywal naciska na transfer

Manchester City mógł latem sprzedać Savinho do Tottenhamu Hotspur. Według doniesień "Football Insider", brazylijski skrzydłowy ma teraz naciskać na transfer w styczniu.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Savinho niezadowolony w Manchesterze City

Manchester City od kilku tygodni wrócił na właściwe tory po niespodziewanej porażce z Brighton & Hove Albion (1:2) na Etihad Stadium. W drużynie Pepa Guardioli szczególnie błyszczy Erling Haaland, który w sześciu rozegranych meczach Premier League zdobył już osiem bramek.

Nieco inaczej wygląda sytuacja Savinho. Brazylijski skrzydłowy był mocno łączony z transferem do Tottenhamu Hotspur podczas letniego okna transferowego, lecz rozmowy zakończyły się fiaskiem. Teraz jednak sytuacja może się zmienić. Według doniesień „Football Insider”, 21-letni reprezentant Brazylii rozważa odejście już w styczniowym oknie transferowym.

Zawodnik, który kosztował 25 milionów euro, nie jest zadowolony ze swojej roli rezerwowego. Guardiola rzadko stawia go w wyjściowym składzie, a konkurencja w ofensywie jest ogromna. Dłuższe siedzenie na ławce mogłoby zahamować rozwój młodego zawodnika. Co więcej, przyszłoroczne mistrzostwa świata sprawiają, że regularne minuty są dla niego kluczowe. Bez nich trudno będzie mu wywalczyć miejsce w reprezentacji Carlo Ancelottiego.

Tottenham, który już latem był bliski sprowadzenia Savinho, może ponownie spróbować swoich sił zimą. Thomas Frank nadal szuka wzmocnień ofensywy i uważa, że skrzydłowy idealnie wpisuje się w jego projekt. 21-latek potrafi grać na obu skrzydłach, a jego szybkość, technika i kreatywność mogłyby wnieść nową jakość do drużyny z północnego Londynu.

W obecnym sezonie Savinho rozegrał sześć spotkań, ale na boisku spędził niespełna 200 minut. Jedyną bramkę zdobył w Pucharze Ligi Angielskiej w meczu przeciwko Huddersfield.