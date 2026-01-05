Manchester City zbliża się do uszczuplenia kadry. Z klubu może wylecieć zbędny piłkarz. A jest nim Kalvin Phillips. Angielski pomocnik trafił na radar Wolverhampton Wanderers - przekazuje Joe Donnohue.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Kalvin Phillips na radarze Wolverhampton Wanderers

Manchester City w 2022 roku przeprowadził głośny transfer wewnątrz angielskiej ligi. The Citizens pozyskali Kalvina Phillipsa z Leeds United za kwotę prawie 50 milionów euro. Ten transfer na papierze nie miał złych stron, ale rzeczywistość okazała się inna. Przyjście angielskiego pomocnika na Etihad Stadium okazał się jednym z najgorszych ruchów klubu za kadencji Pepa Guardioli.

W zasadzie od kilku miesięcy Manchester City szuka możliwości, aby rozstać się z Kalvinem Phillipsem. Jak się okazuje, wicemistrz Europy z 2020 roku już w tym miesiącu może opuścić drużynę Pepa Guardioli. Joe Donnohue poinformował, że Anglik może zostać na boiskach Premier League, ponieważ wzbudził zainteresowanie Wolverhampton Wanderers.

Manchester City zapewne nie będzie utrudniał odejścia Kalvinowi Phillipsowi. Pozostaje tylko pytanie, na jakiej zasadzie Wolves chcieliby pozyskać Anglika. The Citizens z pewnością interesuje jedynie transfer definitywny. Czas pokaże, czy władze z Molineaux Stadium zdecydują się pozyskać 30-latka z Leeds.

Kalvin Phillips w obecnym sezonie tylko raz pojawił się na boisku w koszulce Manchesteru City. Angielski pomocnik rozegrał siedem minut w starciu pucharowym przeciwko Huddersfield, które padlo łupem podopiecznych Pepa Guardioli 2:0.