Man City chce wypożyczyć gwiazdę. Trzy kluby w grze

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Jack Grealish na wylocie z Manchesteru City

Manchester City ma szeroką liczbę pomocników, a rosnąca forma Phila Fodena, Jeremy’ego Doku czy Juliana Alvareza sprawia, że przestrzeń dla Jacka Grealisha w składzie jest coraz mniejsza. Pep Guardiola chce w letnim oknie transferowym wypożyczyć 29-letniego skrzydłowego, by mógł się odbudować.

Z informacji „TBR Football” wynika, że w gronie zainteresowanych pomocnikiem znajdują się Aston Villa, Newcastle United oraz West Ham United. Mimo, że Grealish miał swoje dobre momenty na Etihad Stadium, to przez cztery sezony nie zdołał w pełni odnaleźć się w systemie hiszpańskiego menadżera. W kampanii 2024/25 rozegrał zaledwie 1521 minut. Łącznie we wszystkich rozgrywkach zdobył trzy bramki i dołożył pięć asyst w 32 spotkaniach.

Co ważne, sam Grealish nie zamierza naciskać na transfer. Anglik czuje się dobrze w Manchesterze i nie wykazuje chęci opuszczenia klubu. Niemniej, decyzja o jego przyszłości może zostać podjęta bez jego inicjatywy, władze The Citizens ma w planach głównie uporządkowanie kadry. Podkreślmy, że kontrakt 39-krotnego reprezentanta Anglii obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Choć Manchester City nie rozważa na razie definitywnej sprzedaży zawodnika, wypożyczenie może być krokiem pozwalającym stronom na złapanie oddechu. Grealish wciąż ma wysoką wartość marketingową i sportową, ale potrzebuje regularnej gry, by odzyskać pewność siebie i wkrótce saga transferowa może nabrać tempa.