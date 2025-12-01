Manchester City gotowy na sensacyjny ruch. Pół roku i transfer!

Manchester City już po kilku miesiącach może pożegnać zawodnika, którego sprowadził w letnim okienku. Jack Gaughan ujawnia zaskakujące wieści w sprawie planów transferowych Obywateli.

Manchester City sprzeda zawodnika sprowadzonego w lecie?

W lecie na Etihad Stadium trafili tacy zawodnicy, jak Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri czy Rayan Cherki. Manchester City sprowadził także dwóch bramkarzy. Szeregi Obywateli zasilili James Trafford i Gianluigi Donnarumma, który we wrześniu zanotował sensacyjną przeprowadzkę z Paris Saint-Germain.

Transfer Włocha zaskoczył wszystkich. Wydawało się, że numerem jeden będzie Trafford, jednak pozyskanie gwiazdy PSG całkowicie wywróciło hierarchię golkiperów w ekipie Pepa Guardioli. Donnarumma wygrał tę rywalizację, co może doprowadzić do zaskakującego ruchu w zimowym okienku.

Jack Gaughan przekonuje, że James Trafford jest otwarty na transfer w styczniu. Anglik uważa, że klub nie wypełnił obietnicy – to 23-latek miał być pierwszym wyborem między słupkami. Dlatego może opuścić Etihad pół roku po przenosinach z Burnley. Wraz z nim z City może pożegnać się Stefan Ortega. Niemiec w tym sezonie nie rozegrał ani jednego meczu.