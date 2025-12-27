Manchester City godziny od hitowego transferu. To gwiazda Premier League

18:42, 27. grudnia 2025
Michał Stompór
Źródło:  Sami Mokbel

Manchester City jest już na ostatniej prostej wyścigu o transfer gwiazdy Premier League. Nowym zawodnikiem Obywateli zostanie Antoine Semenyo. Szczegóły ujawnia Sami Mokbel.

Pep Guardiola ( Nottingham Forest - Manchester City)
Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola ( Nottingham Forest - Manchester City)

Manchester City krok od pozyskania Semenyo

Antoine Semenyo kapitalnie prezentuje się w trwającym sezonie Premier League. Reprezentant Ghany w 17 meczach strzelił dziewięć goli i zanotował trzy asysty. 25-latek. Znakomita dyspozycja napastnika zwróciła uwagę angielskich gigantów, a w gronie zainteresowanych transferem, znalazł się Manchester City.

To właśnie Obywatele będą następnym klubem zawodnika Bournemouth. Semenyo był łączony z lokalnym rywalem The Citizens, a także z Liverpoolem i Tottenhamem, ale zdecydował się na przeprowadzkę na Etihad. Sami Mokbel poinformował, że Ghańczyk chce, by przenosiny pod skrzydła Pepa Guardioli zostały potwierdzone jeszcze do końca tego roku.

W ciągu najbliższych 48 godzin Manchester ma złożyć oficjalną ofertę za jednego z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy Premier League. Kontrakt zawodnika urodzonego w Londynie obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na 65 milionów euro. Ten ruch może sprawić, że City pożegna wielki talent.

