Manchester City gotowy sprzedać talent. Niemiecki gigant w grze

Manchester City w nadchodzącym okienku transferowym najprawdopodobniej pożegna się z jednym ze swoich z największych talentów. Oscar Bobb wzbudził zainteresowanie kilku klubów, w tym niemieckiego giganta. Szczegóły ujawnia Fabrizio Romano.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Phil Foden i Oscar Bobb

Manchester City odda napastnika do Bundesligi?

Gdzie w drugiej części sezonu zagra Oscar Bobb? Wszystko wskazuje na to, że niezwykle utalentowany reprezentant Norwegii w styczniu zakończy swój pobyt na Etihad. Manchester City szykuje transfer gwiazdy Premier League, co mocno ograniczy minuty 22-latka. Obywatele są gotowi sprzedać napastnika, a on sam poważnie rozważa taką możliwość.

Były zawodnik młodzieżowych drużyn Lyn Oslo i Vålerengi nie może narzekać na brak zainteresowania. Fabrizio Romano przekonuje, że Bobb znalazł się na celowniku co najmniej kilku klubów. W gronie ekip, które liczą na porozumienie z City, znalazła się przede wszystkim Borussia Dortmund.

Niemiecki gigant pozostaje w dobrych relacjach z Obywatelami – to z BVB do Manchesteru trafili tacy piłkarze, jak Ering Haaland, Ilkay Gundogan i Manuel Akanji. Bob jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 25 milionów euro, a jego kontrakt z ekipą Pepa Guardioli obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

W obecnym sezonie Norweg rozegrał łącznie 15 meczów i zanotował jedną asystę. Na boisku spędził niecałe 800 minut. Tylko ośmiokrotnie zameldował się w podstawowym składzie.