Man City chce wypożyczyć młodą gwiazdę do Hiszpanii. Ten klub faworytem

Manchester City planuje wypożyczyć Claudio Echeverriego do Girony - informuje portal "TyC Sports". Argentyńczyk znajduje się również na liście życzeń Lazio Rzym.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Claudio Echeverri na celowniku hiszpańskiego klubu

Manchester City wykupił Claudio Echeverriego z River Plate za 18,5 mln euro, po czym natychmiast wypożyczył do argentyńskiego klubu. 19-letni pomocnik trafił na Etihad Stadium na początku tego roku, jednak wciąż czeka na swój debiut. Wszystko wskazuje na to, że Pep Guardiola planuje wysłać utalentowanego zawodnika na kolejne wypożyczenie – tym razem do Hiszpanii.

Argentyńczyk może występować jako ofensywny pomocnik lub skrzydłowy. W barwach pierwszego zespołu River Plate rozegrał łącznie 48 spotkań i zdobył cztery bramki. Zamiast walczyć o miejsce w składzie The Citizens, w sezonie 2025/26 ma trafić na wypożyczenie do Girony, by zdobyć cenne doświadczenie.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Echeverri jest postrzegany jako następca Kevina De Bruyne, którego kontrakt zbliża się do końca. Warto zaznaczyć, że Guardiola rozważa również sprowadzenie nowej “dziesiątki” za ogromne pieniądze, a głównym celem transferowym pozostaje Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen. Echeverri znajduje się również na celowniku Lazio Rzym. Zawodnik był już widziany w siedzibie klubu z Serie A. Dodajmy, że kontrakt Argentyńczyka w angielskim zespole obowiązuje do połowy 2028 roku.