Gwiazdka Man City blisko przenosin do Serie A. Trwają rozmowy

Claudio Echeverri był widziany w Rzymie, gdzie prowadzone są rozmowy w sprawie wypożyczenia pomocnika Manchesteru City do tamtejszego Lazio - poinformowała włoska gazeta Corriere della Sera. 19-letni Argentyńczyk uchodzi za wielki talent.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Claudio Echeverri

Claudio Echeverri powędruje na wypożyczenie do Lazio Rzym?

Manchester City poinformował o pozyskaniu Claudio Echeverriego już ponad rok temu, ale ofensywny pomocnik wciąż czeka na debiut w drużynie The Citizens. 19-letni Argentyńczyk od razu został bowiem wypożyczony do swojego dotychczasowego klubu – River Plate – w którym grał do końca 2024 roku. Chwilę później pojechał reprezentować swój kraj na Mistrzostwach Ameryki Południowej U-20, gdzie ostatecznie najlepsza okazała się Brazylia.

Warto dodać, że Claudio Echeverri pod względem indywidualnym rozegrał świetny turniej, ponieważ zdobył aż 6 bramek, będąc drugim najlepszym strzelcem imprezy. Tak więc Pep Guardiola najprawdopodobniej będzie miał sporą pociechę z tego piłkarza, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że jeszcze nie teraz. Z najnowszych informacji mediów wynika bowiem, że najbliższego lata utalentowany zawodnik powędruje na kolejne wypożyczenie.

Jak poinformował włoski dziennik “Corriere della Sera”, Claudio Echeverri był widziany w Rzymie, gdzie prowadzone są rozmowy w sprawie czasowego transferu zdolnego piłkarza do tamtejszego Lazio. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to wychowanek akademii River Plate będzie kontynuował swoją karierę w Serie A. W tym momencie zespół Biancocelestich ma na swoim koncie 51 punktów i zajmuje 6. miejsce w tabeli ligi włoskiej.

Młodzieżowy reprezentant Argentyny jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na około 18 milionów euro i mniej więcej tyle zapłaciły za niego władze Manchesteru City, traktując zakontraktowanie bardzo perspektywicznego playmakera jako inwestycję w przyszłość.