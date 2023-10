IMAGO / Nick Potts Na zdjęciu: Jadon Sancho

Sancho został odsunięty od składu Man Utd

Klub chce pozbyć się go podczas styczniowego okienka

Jest gotów go wypożyczyć i pokryć część pensji

Manchester United robi wszystko, by Sancho odszedł

Jakiś czas temu Jadon Sancho pokłócił się z Erikiem ten Hagiem. W wyniku sprzeczki Anglik został odsunięty od składu Czerwonych Diabłów nie wróci do niego, dopóki nie przeprosi holenderskiego menedżera.

Manchester United utrzymuje obecnie piłkarza, który nie gra, dlatego klub szuka sposobów, by się go pozbyć. Według Daily Mail Czerwone Diabły są otwarte na wypożyczenie Anglika w styczniu, jeśli ten nie pogodzi się z Ten Hagiem i nadal nie będzie grał. Co więcej, ekipa z Old Trafford jest skłonna pokryć część jego sporego wynagrodzenia wynoszącego 300 tys. funtów tygodniowo.

Jadon Sancho wzbudził zainteresowanie wielu klubów w Europie. Mówi się, że w styczniu Anglik może trafić do Borussii Dortmund, Atletico Madryt czy Juventusu.

