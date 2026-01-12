Manchester United jest już po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami na tymczasowego trenera pierwszej drużyny. Ciekawymi wieściami w tej sprawie podzielił się Fabrizio Romano.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Michael Carrick może przejąć stery nad Man Utd

Manchester United po rozstaniu z Rubenem Amorimem jest obecnie dowodzony przez Darrena Fletchera. Należy jednak podkreślić, że jest to wyłącznie rozwiązanie tymczasowe. Władze klubu planują latem zatrudnić nowego szkoleniowca na stałe. Zanim jednak do tego dojdzie, stery nad zespołem ma przejąć nowy trener tymczasowy z odpowiednim doświadczeniem. Najnowsze informacje na ten temat przekazał znany dziennikarz Fabrizio Romano.

Ceniony insider daje do zrozumienia, że bardzo prawdopodobny scenariusz zakłada, iż Michael Carrick jest bardzo blisko objęcia posady w klubie z Old Trafford. Były piłkarz Czerwonych Diabłów ma obecnie znajdować się na szczycie listy kandydatów na nowego tymczasowego trenera Manchesteru United.

W tym tygodniu angielski klub ma oficjalnie ogłosić, kto przejmie stery nad drużyną. Carrick ma mieć natomiast duże nadzieje na to, że to właśnie on otrzyma szansę dowodzenia zespołem z Old Trafford. Na ostateczną decyzję czeka również Ole Gunnar Solskjaer, który według medialnych doniesień był także jednym z głównych kandydatów do objęcia stanowiska szkoleniowca Czerwonych Diabłów.

Manchester United ogłosił 5 stycznia rozstanie z Rubenem Amorimem. Portugalski trener prowadził drużynę od 11 listopada 2024 roku do 5 stycznia 2025 roku. Czerwone Diabły swoje kolejne ligowe spotkanie rozegrają 17 stycznia. Zmierzą się wówczas w derbach Manchesteru z Manchesterem City. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 13:30. W trakcie minionego weekendu Manchester United przegrał natomiast w Pucharze Anglii z Brighton & Hove Albion (1:2).