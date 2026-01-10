Juventus spogląda na Man Utd. Transferowy sygnał z Włoch

Juventus wśród celów na wzmocnienia ma między innymi bocznego defensora. Według informacji "La Gazzetta dello Sport" na celowniku Starej Damy jest gracz Manchesteru United.

fot, Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Noussair Mazraoui wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus ma ambitny plan związany z walką o najwyższe cele w lidze włoskiej. Przed trenerem Luciano Spallettim postawiono przede wszystkim zadanie wywalczenia awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem władze klubu intensywnie rozglądają się za nowym bocznym defensorem. Konkretne wieści w tej sprawie przekazała „La Gazzetta dello Sport”.

Źródło ujawniło, że w ostatnich dniach doszło do odrodzenia zainteresowania Noussairem Mazraouim z Manchesteru United w szeregach Juventusu. Jasne jest jednak, że nie tylko ten zawodnik znajduje się na liście życzeń ekipy z Serie A. Ponadto na radarze turyńczyków ma być również Sacha Boey.

Na dziś w zespole z Turynu widoczny jest deficyt prawych obrońców. W praktyce na tej pozycji może obecnie występować jedynie João Mário. W przypadku lewych obrońców sytuacja wygląda niewiele lepiej. Na tej stronie defensywy do dyspozycji szkoleniowca Starej Damy pozostają Juan Cabal oraz Jonas Rouhi.

Juventus aktualnie plasuje się na czwartej pozycji w tabeli Serie A z dorobkiem 36 punktów. Do lidera rozgrywek Turyńczycy tracą sześć oczek. Swoje kolejne spotkanie drużyna Luciano Spallettiego rozegra w poniedziałek, mierząc się z Cremonese. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.

Prawdziwe testy dla Juventusu nadejdą jednak w drugiej połowie stycznia. Wówczas najpierw na drodze wielokrotnych mistrzów Włoch stanie Benfica w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a kilka dni później Stara Dama zmierzy się z SSC Napoli.