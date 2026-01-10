Juventus spogląda na Man Utd. Transferowy sygnał z Włoch

14:50, 10. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Juventus wśród celów na wzmocnienia ma między innymi bocznego defensora. Według informacji "La Gazzetta dello Sport" na celowniku Starej Damy jest gracz Manchesteru United.

Luciano Spalletti
fot, Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Noussair Mazraoui wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus ma ambitny plan związany z walką o najwyższe cele w lidze włoskiej. Przed trenerem Luciano Spallettim postawiono przede wszystkim zadanie wywalczenia awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem władze klubu intensywnie rozglądają się za nowym bocznym defensorem. Konkretne wieści w tej sprawie przekazała „La Gazzetta dello Sport”.

Źródło ujawniło, że w ostatnich dniach doszło do odrodzenia zainteresowania Noussairem Mazraouim z Manchesteru United w szeregach Juventusu. Jasne jest jednak, że nie tylko ten zawodnik znajduje się na liście życzeń ekipy z Serie A. Ponadto na radarze turyńczyków ma być również Sacha Boey.

Na dziś w zespole z Turynu widoczny jest deficyt prawych obrońców. W praktyce na tej pozycji może obecnie występować jedynie João Mário. W przypadku lewych obrońców sytuacja wygląda niewiele lepiej. Na tej stronie defensywy do dyspozycji szkoleniowca Starej Damy pozostają Juan Cabal oraz Jonas Rouhi.

Juventus aktualnie plasuje się na czwartej pozycji w tabeli Serie A z dorobkiem 36 punktów. Do lidera rozgrywek Turyńczycy tracą sześć oczek. Swoje kolejne spotkanie drużyna Luciano Spallettiego rozegra w poniedziałek, mierząc się z Cremonese. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.

Prawdziwe testy dla Juventusu nadejdą jednak w drugiej połowie stycznia. Wówczas najpierw na drodze wielokrotnych mistrzów Włoch stanie Benfica w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a kilka dni później Stara Dama zmierzy się z SSC Napoli.

