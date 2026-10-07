McTominay rozważa transfer. Trzy kluby zainteresowane graczem Napoli

14:49, 7. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Tuttomercato

Scott McTominay zastanawia się nad odejściem z Napoli po zakończeniu sezonu. Transferem pomocnika interesują się trzy kluby: Manchester United, Aston Villa oraz Real Madryt - informuje serwis Tuttomercato.

Scott McTominay
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Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Man United, Aston Villa i Real Madryt interesują się McTominayem

Scott McTominay pod koniec sierpnia 2024 roku zdecydował się na sensacyjny ruch, odchodząc po dwudziestu dwóch latach z Manchesteru United. Reprezentant Szkocji jest wychowankiem Czerwonych Diabłów. Zaczynał w akademii 20-krotnych mistrzów Anglii w 2002 roku, a oficjalnie w seniorskim zespole zadebiutował w sezonie 2016/2017. Łącznie uzbierał 255 występów, w których strzelił 29 bramek.

Jeszcze bardziej zaskakujący był kierunek transferu. Środkowy pomocnik podpisał kontrakt z Napoli, które jest jego pierwszym zagranicznym klubem w karierze. Czas pokazał, że przeprowadzką do Włoch była strzałem w dziesiątkę. 29-latek stał się absolutną gwiazdą w klubie spod Wezuwiusza.

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W każdym sezonie McTominay notował dwucyfrową liczbę bramek w Serie A. Łącznie strzelił ich 27 w 82 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Mimo ważnego kontraktu do połowy 2028 roku Szkot rozważa zmianę klubu po zakończeniu obecnego sezonu. Tuttomercato sugeruje, że w grę wchodzi wielki powrót nie tylko do Premier League, ale przede wszystkim do Man United. W Anglii obserwuje go również Aston Villa. W kontekście letniego okna transferowego jego nazwisko przewija się również w plotkach transferowych dot. Realu Madryt.

Napoli jest świadome planów piłkarza. Dlatego też postanowili wycenić pomocnika na długo przed otwarciem okna transferowego. Neapolitańczycy oczekują za niego kwoty w wysokości 25-30 milionów euro.

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