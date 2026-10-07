Haaland i inna gwiazda. Dwa priorytety Realu Madryt na przyszłe lato

Real Madryt ma dwa priorytety na letnie okno transferowe. Jak donosi El Nacional, w 2027 roku Królewscy skupią się na ściągnięciu Erlinga Haalanda oraz Michaela Olise. W przypadku Francuza w grę wchodzi transfer za kwotę aż 200 milionów euro.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Real Madryt planuje transfery Haalanda i Olise

Real Madryt w minione lato przeprowadził pierwszą ofensywę transferową, wydając na wzmocnienia ponad 200 milionów euro. Nazwiska zawodników, którzy przenieśli się na Bernabeu robią wrażenie. Wśród nich można wymienić takich graczy jak Yan Diomande, Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Bernardo Silva czy Denzel Dumfries. To jednak dopiero początek zmian w hiszpańskim gigancie. Przyszłe lato ma być jeszcze lepsze.

Nie jest tajemnicą, że Los Blancos mają na liście życzeń dwóch topowych piłkarzy. Są to Erling Haaland oraz Michael Olise. Z doniesień El Nacional wynika, że latem przyszłego roku Florentino Perez spróbuje sprowadzić obu graczy do Madrytu. Może być grubo, ale na pewno nie będzie tanio.

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Sytuacja dot. przyszłości Haalanda wygląda dość ciekawie, a jednocześnie niepewnie. Wszystko przez problemy, z jakimi zmaga się Manchester City. Jeśli angielski klub otrzyma najbardziej dotkliwą karę, a więc zostanie zdegradowany do niższych lig, drzwi do transferu Norwega zostaną otwarte. Sam piłkarz może już teraz rozglądać się za potencjalną zmianą pracodawcy. Jedyny problem to kontrakt obowiązujący aż do 2034 roku i brak klauzuli odstępnego.

Zdecydowanie łatwiejsze powinno być wyciągnięcie Olise z Bayernu Monachium. Niebawem francuski skrzydłowy ma przedłużyć umowę z Bawarczykami. W nowym kontrakcie znajdzie się klauzula o wartości 200 milionów euro. Jeśli Real będzie chciał, wystarczy, że wpłaci wspomnianą kwotę.

Trzeba powiedzieć wprost, gdyby Real dopiął oba transfery w przyszłym roku, mówilibyśmy o najlepszym oknie transferowym w historii Los Blancos.