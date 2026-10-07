FC Barcelona z ważnymi powrotami. Tego Flick potrzebował przed Getafe

FC Barcelona odzyskuje czterech zawodników przed meczem z Getafe. "Mundo Deportivo" informuje, że Joao Cancelo, Jules Kounde, Marc Bernal i Xavi Espart wrócili do treningów.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Dobra wiadomość dla Barcelony

FC Barcelona rozpoczęła przygotowania do sobotniego spotkania La Liga z Getafe, a Hansi Flick stopniowo odzyskuje kolejnych zawodników po przerwie reprezentacyjnej. Do zespołu treningowego dołączyli Joao Cancelo, Jules Kounde, Marc Bernal oraz Xavi Espart.

Jak informuje „Mundo Deportivo”, cała czwórka zakończyła już swoje obowiązki w reprezentacjach i w środę pracowała razem z dostępnymi piłkarzami pierwszego zespołu. Ich powrót daje trenerowi Blaugrany dodatkowe możliwości przy ustalaniu składu na najbliższe ligowe spotkanie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nie wszyscy zawodnicy trenowali jednak na pełnych obrotach. Joan Garcia uczestniczył tylko w części zajęć. W związku z tym jego występ przeciwko Getafe pozostaje niewiadomą. Podobnie wygląda sytuacja Frenkie de Jonga, którego powrót do pełnego treningu jest nadal stopniowo monitorowany przez sztab szkoleniowy.

Flick uzupełnił grupę treningową zawodnikami rezerw. Na środowych zajęciach pojawili się Iker Rodriguez oraz Hamza Abdelkarim. Barcelona ma jeszcze dwie poranne sesje, w czwartek i piątek, podczas których trener będzie mógł ocenić sytuację kadrową przed spotkaniem z Getafe.

Wciąż poza zespołem pozostaje natomiast Raphinha. Brazylijczyk wcześniej opuścił zgrupowanie swojej reprezentacji z powodu dyskomfortu, a badania wykazały obrzęk. Chociaż nie stwierdzono poważnego urazu. Barcelona nie zamierza jednak ryzykować zdrowiem skrzydłowego.