Widzew Łódź ma plan na stadion. „Przygotowaliśmy koncepcję”

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Stadion Widzewa może przejść wielką zmianę

Widzew Łódź już teraz dysponuje areną, która regularnie nie jest w stanie pomieścić wszystkich zainteresowanych biletami. Obecny stadion ma mniej więcej 18 tysięcy miejsc. W związku z tym klub analizuje możliwość zwiększenia jego pojemności. Nad koncepcją rozbudowy pracuje konkretna pracownia.

Mariusz Rutz z JSK Architekci wprost przyznał, że obecny stadion od początku mógł być większy. – Widzew jest akurat takim przykładem takiego dosyć, może zbyt zachowawczego myślenia, jeśli chodzi o dalekowzroczne planowanie, ponieważ ten stadion od początku został zaprojektowany jako zbyt mały. Powinien być zaprojektowany jako większy – powiedział przedstawiciel pracowni w podcaście „Polsat Sport Talk” na platformie YouTube.

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Architekt wskazał również, jak daleko może sięgać planowana rozbudowa. – Przygotowaliśmy koncepcję na rozbudowę nawet do 30 tysięcy. W tej chwili ważą się jeszcze losy tej rozbudowy – przekazał Rutz. Dodał, że zapotrzebowanie na bilety jest zdecydowanie większe niż obecna liczba dostępnych miejsc. Wcześniejsze informacje klubu wskazywały na analizę wariantu zwiększenia pojemności do mniej więcej 30-32 tysięcy widzów.

Rutz wskazał przy tym, dlaczego Widzew potrzebuje większej areny. – Wystarczy prześledzić, jaka jest wielka baza kibiców i jakie tam są zapotrzebowania na bilety. Stadion ma pojemność 18 tysięcy miejsc, a zapotrzebowanie na bilety jest półtora razy tyle albo nawet dwa razy tyle – stwierdził ekspert.

Jeśli rozmowy zakończą się powodzeniem, stadion przy al. Piłsudskiego może zatem w przyszłości przejść dużą zmianę.