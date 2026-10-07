Mbappe wrócił do treningów. Mourinho ma powody do zadowolenia

21:26, 7. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

Kylian Mbappe dostał zielone światło na powrót do gry. "Marca" przekazała, że Francuz wznowił treningi z Realem Madryt i może wystąpić w sobotę przeciwko Villarreal w La Liga.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real czekał na ten moment

Kylian Mbappe pojawił się w środę na zajęciach zespołu prowadzonego przez Jose Mourinho i pracował razem z pozostałymi zawodnikami. Powrót do normalnego rytmu treningowego jest ważną informacją dla Realu Madryt, który w najbliższych tygodniach czeka wyjątkowo intensywny terminarz.

Francuz miał powody, aby zachować ostrożność. W trakcie ostatniej przerwy reprezentacyjnej wystąpił w reprezentacji Francji i i wpisał się na listę strzelców, ale jednocześnie zmagał się z problemem mięśniowym. Po powrocie do Madrytu przeszedł rekonwalescencję, a następnie otrzymał kilka dni odpoczynku.

Zarejestruj się w Superbet z kodem promocyjnym GOAL i odbierz bonus 200 zł i FREEBETY o wartości 55 zł!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według informacji „Marki” podczas środowych zajęć nie było widać żadnych oznak wcześniejszego dyskomfortu. Mbappe trenował normalnie i wyglądał na gotowego do powrotu do rywalizacji. To oznacza, że jego nazwisko może znaleźć się w kadrze Królewskich na najbliższe spotkanie.

Real już w sobotę zmierzą się na Estadio Santiago Bernabeu z Villarreal. Tym samym dla Mourinho powrót Francuza jest szczególnie istotny, ponieważ przed stołeczną drużyną seria wymagających spotkań w październiku. Wszystko wskazuje zatem na to, że Mbappe jest gotowy, aby ponownie przejąć rolę lidera ofensywy madryckiego zespołu.

Ekipa z Madrytu do swojego najbliższego starcia podejdzie, plasując się na czwartej pozycji w tabeli ligi hiszpańskiej. Real legitymuje się bilansem 15 oczek. To efekt pięciu zwycięstw i dwóch porażek.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości