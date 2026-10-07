Mbappe wrócił do treningów. Mourinho ma powody do zadowolenia

Kylian Mbappe dostał zielone światło na powrót do gry. "Marca" przekazała, że Francuz wznowił treningi z Realem Madryt i może wystąpić w sobotę przeciwko Villarreal w La Liga.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real czekał na ten moment

Kylian Mbappe pojawił się w środę na zajęciach zespołu prowadzonego przez Jose Mourinho i pracował razem z pozostałymi zawodnikami. Powrót do normalnego rytmu treningowego jest ważną informacją dla Realu Madryt, który w najbliższych tygodniach czeka wyjątkowo intensywny terminarz.

Francuz miał powody, aby zachować ostrożność. W trakcie ostatniej przerwy reprezentacyjnej wystąpił w reprezentacji Francji i i wpisał się na listę strzelców, ale jednocześnie zmagał się z problemem mięśniowym. Po powrocie do Madrytu przeszedł rekonwalescencję, a następnie otrzymał kilka dni odpoczynku.

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Według informacji „Marki” podczas środowych zajęć nie było widać żadnych oznak wcześniejszego dyskomfortu. Mbappe trenował normalnie i wyglądał na gotowego do powrotu do rywalizacji. To oznacza, że jego nazwisko może znaleźć się w kadrze Królewskich na najbliższe spotkanie.

Real już w sobotę zmierzą się na Estadio Santiago Bernabeu z Villarreal. Tym samym dla Mourinho powrót Francuza jest szczególnie istotny, ponieważ przed stołeczną drużyną seria wymagających spotkań w październiku. Wszystko wskazuje zatem na to, że Mbappe jest gotowy, aby ponownie przejąć rolę lidera ofensywy madryckiego zespołu.

Ekipa z Madrytu do swojego najbliższego starcia podejdzie, plasując się na czwartej pozycji w tabeli ligi hiszpańskiej. Real legitymuje się bilansem 15 oczek. To efekt pięciu zwycięstw i dwóch porażek.