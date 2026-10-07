Bayern chce przedłużyć kontrakt z Olise. Jest jeden poważny problem

Michael Olise błyszczy w reprezentacji Francji, a jego pozycja w Bayernie Monachium rośnie. "Sport Bild" informuje, że klub chce przedłużyć z nim umowę, ale pojawił się problem.

fot. Moritz Muller / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Michael Olise stawia Bayern pod ścianą

Michael Olise ma być jednym z priorytetów Bayernu Monachium w kwestii zabezpieczenia przyszłości kluczowych zawodników. Francuz od momentu transferu z Crystal Palace systematycznie potwierdza swoją klasę, a jego znaczenie dla zespołu Vincenta Kompany’ego wyraźnie wzrosło.

Obecna umowa 24-letniego skrzydłowego obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Bawarczycy chcą jednak działać z wyprzedzeniem i według wieści „Sport Bild” rozważają przedłużenie kontraktu o kolejny sezon. Nowa umowa miałaby zatem obowiązywać aż do 2030 roku.

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Największym wyzwaniem mogą okazać się oczekiwania przedstawicieli zawodnika. Rosnąca wartość Olise sprawia, że jego otoczenie chce zagwarantować mu odpowiednie zabezpieczenie na przyszłość. Jednym z warunków ma być wpisanie do kontraktu klauzuli odstępnego w wysokości aż 200 milionów euro.

Taki zapis może być dla Bayernu wyjątkowo trudny do zaakceptowania. Klub od lat niechętnie zgadza się na klauzule wykupu w umowach swoich zawodników. Tym razem sytuacja może być jednak inna, ponieważ to Olise ma znajdować się w mocniejszej pozycji negocjacyjnej. Bawarczycy muszą zdecydować, czy złamią własną zasadę, aby zatrzymać jedną ze swoich największych gwiazd na dłużej.

Reprezentant Francji w tej kampanii wystąpił łącznie w siedmiu spotkaniach. Zdobył w nich osiem bramek i zaliczył cztery asysty. Okazję na poprawę bilansu piłkarz może mieć w sobotę przy okazji starcia Bayernu na wyjeździe z Augsburgiem.