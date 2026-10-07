Rodado dostał pytanie o reprezentację Polski. Odpowiedź daje do myślenia

16:54, 7. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  WP SportoweFakty

Angel Rodado może w przyszłości zagrać dla reprezentacji Polski. Napastnik Wisły Kraków w rozmowie z WP SportoweFakty przyznał, że byłby otwarty na taką możliwość.

Angel Rodado
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Angel Rodado otworzył drzwi reprezentacji Polski

Angel Rodado od dłuższego czasu zachwyca skutecznością w barwach Wisły Kraków, a po awansie na najwyższy poziom rozgrywkowy potwierdza, że jego gole nie były przypadkiem. 29-letni napastnik wyrósł na jednego z najciekawszych snajperów w polskiej piłce.

Wokół zawodnika pojawiły się już nawet dyskusje dotyczące jego potencjalnej gry dla Biało-czerwonych. Rodado nie traktuje jednak tego tematu jako konkretnego celu.

– Słyszałem o tych dywagacjach. Czasem żartujemy z tego w szatni. Nawet rzuciłem do chłopaków z młodzieżowej kadry Polski, że kiedyś możemy zagrać razem! Widziałem przeróbki z moją twarzą w koszulce reprezentacji. Bardzo mnie to rozbawiło – mówił Hiszpan w rozmowie z WP SportoweFakty.

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Napastnik ekipy z Krakowa zaznaczył jednak, że nie zamyka przed sobą takiej możliwości. – Jeśli kiedykolwiek miałbym to rozważyć, to tylko dlatego, że propozycja wynikałaby z mojej dobrej gry. Jeśli zostałbym w Polsce na dłużej, taka szansa zapewne mogłaby się pojawić. Nie jest to coś, o czym intensywnie myślę. Ale jeśli kiedykolwiek polska kadra będzie mnie potrzebować, to będę otwarty. Gra w polskiej koszulce byłaby dla mnie zaszczytem i wielkim powodem do dumy – przyznał Rodado.

Na ten moment nie ma jednak żadnych rozmów z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. – Czy dostałem choćby wstępne pytania od PZPN? Absolutnie nie. Widziałem tylko przerobione zdjęcia, co było bardzo zabawne. I tyle – wyjaśnił Hiszpan.

Temat pozostaje zatem na razie wyłącznie potencjalnym scenariuszem. Niemniej sam Rodado zostawił w tej sprawie otwarte drzwi.

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