Właściciel Wisły Kraków uderzył w „kumatych”
Jarosław Królewski odniósł się do sytuacji wokół niedzielnego spotkania Legii Warszawa z Wisłą Kraków. W związku z zamknięciem sektora gości sympatycy Białej Gwiazdy nie będą mogli pojawić się na trybunach. Decyzja wywołała sporo emocji, a właściciel krakowskiego klubu postanowił zwrócić się bezpośrednio do środowiska kibicowskiego.
W swoim wpisie Królewski zaznaczył, że nie zamierza wrzucać wszystkich fanów do jednego worka. „I żeby była pełna jasność: ruch kibicowski w Polsce to w ogromnej większości świetni ludzie. Ludzie tworzący atmosferę, jeżdżący za klubem tysiące kilometrów, pomagający innym, organizujący akcje społeczne i budujący coś większego od siebie” – napisał szef klubu z Krakowa.
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Najmocniejsze słowa skierował jednak do osób, które jego zdaniem wykorzystują młodych kibiców.” Przestańcie budować swoją siłę na podporządkowywaniu sobie ludzi słabszych. Chłopaków z rozbitych rodzin. Ludzi zagubionych. Tych, którzy stoją właśnie przed decyzjami mogącymi zniszczyć im następne 10, 20 albo 30 lat życia” – zaapelował Królewski. Dodał również kolejne kilka słów. – Jeżeli potrzebujecie sensu, wspólnoty, adrenaliny, rywalizacji i braterstwa, znajdźcie dla nich lepszy powód. (…) Naprawdę nie warto” – uzupełnił prezes Krakowian.
Na zakończenie właściciel Wisły nie pozostawił wątpliwości co do swojego stanowiska. „Nie niszczcie go w imię czegoś, co prędzej czy później zostanie wyeliminowane przez zwykłą ewolucję społeczną i darwinizm. Bo za całą mitologią, wielkimi słowami i pseudohonorowym kodeksem bardzo często kryje się po prostu banalna głupota” – stwierdził Królewski.
Całość prezes Wisły zakończył konkretynymi słowami. „Bądź tam, gdzie uważasz za słuszne. Kochaj swój klub. Broń swoich wartości. Ale przede wszystkim: myśl samodzielnie” – podsumował Królewski.
Niedzielne starcie odbędzie się stadionie im. Wojska Polskiego. Mecz zacznie się o godzinie 20:15.