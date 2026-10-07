Jarosław Królewski zabrał głos przed meczem Legii Warszawa z Wisłą Kraków. Prezes i właściciel klubu na swoim profilu na platformie X, skierował mocny apel do kibiców.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Właściciel Wisły Kraków uderzył w „kumatych”

Jarosław Królewski odniósł się do sytuacji wokół niedzielnego spotkania Legii Warszawa z Wisłą Kraków. W związku z zamknięciem sektora gości sympatycy Białej Gwiazdy nie będą mogli pojawić się na trybunach. Decyzja wywołała sporo emocji, a właściciel krakowskiego klubu postanowił zwrócić się bezpośrednio do środowiska kibicowskiego.

W swoim wpisie Królewski zaznaczył, że nie zamierza wrzucać wszystkich fanów do jednego worka. „I żeby była pełna jasność: ruch kibicowski w Polsce to w ogromnej większości świetni ludzie. Ludzie tworzący atmosferę, jeżdżący za klubem tysiące kilometrów, pomagający innym, organizujący akcje społeczne i budujący coś większego od siebie” – napisał szef klubu z Krakowa.

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Najmocniejsze słowa skierował jednak do osób, które jego zdaniem wykorzystują młodych kibiców.” Przestańcie budować swoją siłę na podporządkowywaniu sobie ludzi słabszych. Chłopaków z rozbitych rodzin. Ludzi zagubionych. Tych, którzy stoją właśnie przed decyzjami mogącymi zniszczyć im następne 10, 20 albo 30 lat życia” – zaapelował Królewski. Dodał również kolejne kilka słów. – Jeżeli potrzebujecie sensu, wspólnoty, adrenaliny, rywalizacji i braterstwa, znajdźcie dla nich lepszy powód. (…) Naprawdę nie warto” – uzupełnił prezes Krakowian.

Krótka odezwa do „kumatych” – niezależnie od tego, czy jesteście kibicami Legii, Wisły, Lecha czy jakiegokolwiek innego klubu.



Przez ponad 30 lat nowoczesnej historii polskiego futbolu jakoś nikt nie potrafił krótko opisać tego zjawiska. Niech stracę. Spróbuję. Antropologicznie,… — Jarosław Królewski (@jarokrolewski) October 7, 2026

Na zakończenie właściciel Wisły nie pozostawił wątpliwości co do swojego stanowiska. „Nie niszczcie go w imię czegoś, co prędzej czy później zostanie wyeliminowane przez zwykłą ewolucję społeczną i darwinizm. Bo za całą mitologią, wielkimi słowami i pseudohonorowym kodeksem bardzo często kryje się po prostu banalna głupota” – stwierdził Królewski.

Całość prezes Wisły zakończył konkretynymi słowami. „Bądź tam, gdzie uważasz za słuszne. Kochaj swój klub. Broń swoich wartości. Ale przede wszystkim: myśl samodzielnie” – podsumował Królewski.

Niedzielne starcie odbędzie się stadionie im. Wojska Polskiego. Mecz zacznie się o godzinie 20:15.